Cum arată mama lui Enzo de la Chefi la cuțite 2021, concurentul din echipa mov a lui Cătălin Scărlătescu

In articol:

Enzo, pe numele real Vincenzo Aiello, în vârstă de 31 de ani, este concurent în echipa mov a lui Cătălin Scărlătescu, în sezonul 9 Chefi la cuțite 2021.

Cum arată mama lui Enzo de la Chefi la cuțite 2021

Enzo se află pentru a doua oară la Chefi la cuțite, după ce în sezonul anterior nu a reușit să intre în echipe, și reușește să facă față cu brio probelor din competiția culinară. Tânărul este un om de bază în tabăra mov, iar la individuale a demonstrat că merită să ajungă cât mai departe în concurs.

Citeste si: Chefi la cuțite 2021. Cine a câștigat cele mai multe sezoane Chefi la cuțite

Cătălin Scărlătescu și Enzo

Concurentul este discret cu viața personală, iar pe contul de Instagram al acestuia nu apar fotografii cu o posibilă iubită. În schimb, Enzo a făcut publice imagini cu mama și bunica lui, cărora le face dedicații fără nicio reținere, semn că italianul își apreciază familia și mai ales femeile din viața sa.

Enzo, alături de mama și bunica lui

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

În poze se poate observa că relația dintre Enzo și mama sa este foarte bună. De altfel, tânărul îi face dedicații și spune public că este mândru de părintele său.

Citeste si: Cât valorează Marele Premiu de la Chefi la cuțite 2021. Suma pe care o încasează câștigătorul sezonului 9 este incredibilă

Cine este Vincenzo Aiello de la Chefi la cuțite 2021

Enzo din echipa lui Cătălin Scărlătescu s-a stabilit în România din anul 2015 și este de meserie manager de club. Italianul a recunoscut că acomodarea nu a fost deloc ușoară, deși avea rude în țară.

Citeste si: Chefi la cuţite 2021. Cine sunt concurenţii care au rămas în echipa lui chef Cătălin Scărlătescu în sezonul 9

Tânărul, nepot al lui Joshua Castellano, a participat la competiția Chefi la cuțite în sezonul 8, însă a fost eliminat după a treia probă din bootcamp. El a revenit în sezonul 9 determinat să ajungă în echipe.

În audiții, Vincenzo Aiello le-a explicat juraților că știe unde a greșit data trecută și va avea grijă să nu repete experiența anterioară. El s-a prezentat în fața chefilor cu o rețetă specială, care i-a asigurat un loc în bootcamp.

„Am ales ceva mai diferit. De data aceasta nu am venit cu paste, deși sunt italian. Cu paste am început, cu paste am ieșit. De dat asta fac un pește, un sea bass mohito(...). Vreau să intru în echipe”, spunea atunci concurentul.

Eliminare Chefi la cuțite, sezonul 9. Cătălin Scărlătescu a pierdut o concurentă

El a fost uimit să afle că jurații Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu și-ar fi dorit să-l aibă în echipe când s-a prezentat prima dată. Tânărul nu a mai făcut greșelile din trecut și l-a convins pe chef Cătălin Scărlătescu să-i dea tunica mov și un loc în echipa sa.