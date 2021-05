Cum arată mama lui Ștefan Borleanu de la Chefi la cuțite 2021, sezonul 9, cuțitul de aur din echipa albastră a lui Florin Dumitrescu

In articol:

Ștefan Borleanu, în vârstă de 26 de ani, este cuțitul de aur din echipa lui Florin Dumitrescu, în sezonul 9 Chefi la cuțite.

Cum arată mama lui Ștefan Borleanu de la Chefi la cuțite 2021

Concurentul s-a ridicat la așteptările juratului și până în această etapă a competiției a avut un parcurs echilibrat.

Ștefan Borleanu este din Vâlcea și locuiește de șapte ani în București, unde profesează ca bucătar. El are aproximativ doi ani de experiență în domeniu, însă este pasionat de gastronomie și nu intenționează să o ia pe alt drum în viață.

Ștefan Borleanu și Florin Dumitrescu

Mai mult, el a renunțat la studii pentru a se dedica visului său, chiar dacă părinții l-au îndrumat către o carieră în inginerie. Pe conturile de socializare, concurentul din echipa lui Florin Dumitrescu postează fotografii cu diverse preparate și imagini de la evenimentele și restaurantele unde activează, dar și fotografii cu prietenii și familia sa.

El a publicat o poză în care apare alături de mama sa, iar în descrierea fotografiei a scris mesajul „băiatul mamei”, care arată ce relație apropiată au cei doi. Este cert că Ștefan Borleanu este susținut de părintele său în tot ceea ce și-a propus să realizeze în carieră.

Ștefan Borleanu de la Chefi la cuțite, alături de mama sa

Cine este Ștefan Borleanu de la Chefi la cuțite, sezonul 9

În 2017, Ștefan Borleanu s-a înscris la un curs de specialitate, iar mai apoi a intrat să lucreze în diferite restaurante, unde a furat meserie de la bucătarii experimentați. Concurentul a fost plecat în SUA timp de patru luni, unde a învățat ce înseamnă cu adevărat bucătăria.

„În America am fost să lucrez la un restaurant destul de bun, cu produse super ok. Acolo este un chef care a lucrat în New York, timp de 20 de ani, la un local cu trei stele Michelin. Deci am avut de la cine să învăț, să fur. Apoi am lucrat la un hotel de patru stele, m-a ajutat foarte mult și chestia asta. Am încercat să învăț cât mai mult(...). Nu aspir la cuțitul de aur, nu vreau să-mi fac speranțe ca să am apoi deziluzii”, a dezvăluit Ștefan Borleanu la Chefi la cuțite.

Ștefan Borleanu

Ștefan Borleanu, cuțitul de aur din echipa lui Florin Dumitrescu

În audiții, tânărul a ales să se prezinte în fața juraților Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu cu două preparate, sea bass cu un piure de topinambur și un starter făcut din tartar de legume fresh, într-o gulie, cu mousse de păstrăv afumat și icre de păstrăv.

Deși concurentul nu s-a gândit că va lua cuțitul de aur, combinația de gust și aspectul preparatelor l-au convins pe chef Florin Dumitrescu să-i asigure un loc în echipa sa.

Juratul a avut o surpriză când a aflat că Ștefan Borleanu practică meseria de bucătar de aproximativ doi ani de zile, însă nu a ezitat să ofere cel de-al doilea cuțit de aur din sezonul 9 Chefi la cuțite . „Nu fac de regulă treaba asta, cu un copil de doi ani de zile în meserie, dar am un feeling că îl meriți, mi-a plăcut foarte mult farfuria ta”, a mărturisit Florin Dumitrescu.