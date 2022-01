Cum arată mașina cu care participă Cheloo la Dakar 2022. Juratul iUmor este copilotul lui Mihai Ban

In articol:

Raliul Dakar reprezintă o competiție automobilistică și de motociclism off-road de tip rally ride. Această competiție a fost înființată în anul 1978 și este organizată de Amaury Sport Organization.

Ediția de anul acesta a început în prima zi a anului 2022, pe 1 ianuarie și se va încheia vineri, pe 14 ianuarie 2022.

Citeste si: De ce boală suferă faimosul rapper și jurat Cheloo

Cum arată mașina lui Cheloo de la Dakar 2022

Printre echipele participante la Dakar 2022 se află și cea formată din Cheloo și pilotul Mihai Ban. Aceștia sunt primul echipaj 100% românesc în gigantica competiție care se desfășoară în Arabia Saudită între 1 și 14 ianuarie 2022. Raliul Dakar se află astfel la a treia ediție consecutivă în Arabia Saudită, însă traseul este unul nou în proporție de 80%. În cele două săptămâni, concurenții vor fi nevoiți să parcurgă 8.375 de kilometri pe durata a 12 etape.

Mihai Ban va pilota un Hummer H3 și va fi ajutat de copilotul său, rapperul Cheloo, însă amândoi au rău de mașină, după cum au dezvăluit aceștia în emisiunea AS.ro

LIVE:, urmând ca pilotul bistrițean să adauge:

Citeste si: Delia are o geantă mai scumpă decât mașina lui Cheloo și aproape de același preț cu cea a lui Mihai Bendeac: „Nu știu de ce-s așa scumpe”

Citeste si: Gina Pistol s-a despărțit de Smiley?! „Nu i-am fost o iubită bună. Sinceră să fiu, nici nu am încercat”- bzi.ro

Iată cum arată mașina celor doi de la Dakar 2022!

View this post on Instagram A post shared by Transilvania Rally Ria Team (@transilvaniarallyriateam)

Cine este Mihai Ban, colegul lui Cheloo la Dakar 2022, cea mai dură cursă din lume

Mihai Ban este unul dintre cei mai buni piloți ai României. Acesta este din Bistrița-Năsăud și face parte din echipa Transilvania Rally RIA Team. Mihai Ban are o mare pasiune pentru tot ce ține de mașini, iar pentru aceeași sursă citată, bistrițeanul a spus că mereu a visat să participe la Dakar și că nu crede că are șanse să câștige: „Visul meu dintotdeauna a fost să particip la Dakar. Fac Rally Raid de câțiva ani buni. Echipa noastră se prezintă cu două echipaje românești, nu a mai fost așa ceva! Țelul nostru este să terminăm cursa. Toată lumea ne întreabă ce se întâmplă dacă o să câștigi Dakar. Nu am sperat niciodată să ajungem în față, efectiv nu ai cum! E imposibil. Echipele de uzină investesc poate miliarde în cercetare, în dezvoltarea mașinilor. Plus că au piloți plătiți și vorbim de Sebastian Loeb, Stephane Peterhansel, Carlos Sainz…”, au fost cuvintele sale.

Surse: as.ro, instagram.com

Distribuie pe: