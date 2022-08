In articol:

Mihaela Rădulescu sărbătorește astăzi împlinirea vârstei de 53 de ani. Femeia are un corp de invidiat și strălucește la vârsta pe care o are, fiind o vedetă care este adorată și căutată de majoritatea bărbaților.

Cum arată Mihaela Rădulescu la 53 de ani

Cum arată Mihaela Rădulescu în prezent și care sunt secretele frumuseții sale.

Mihaela Rădulescu este o vedetă de televiziune care este numită ”diva de la Monaco”, datorită aspectului impecabil și influențele sale. La 53 de ani, femeia deține un trup de milioane și o frumusețe care întoarce privirile oricărui bărbat din showbiz. Aparițiile sale televizate sau pe rețelele de social media arată că vârsta este doar un număr.

Pe lângă regimul alimentar și întreținerea fizică, Mihaela Rădulescu a dezvăluit într-un interviu că apelează câteodată la intervențiile estetice. Femeia este o persoană asumată, așadar întotdeauna a recunoscut în spațiul public "retușările" la care a apelat. Pe lângă intervențiile mici, Mihaela Rădulescu și-a făcut o operație de rinoplastie, acum ceva timp.

„Nu mă interesează că sunt criticată pentru operațiile estetice. E foarte bine ca fiecare să aibă păreri sincere, iar eu le-am explicat de fiecare dată, am pus şi pe Instagram de fiecare dată când am făcut un microlifting chirurgical la doctorul Constantin Stan, am povestit de fiecare dată când m-am dus să-mi fac injecţii intravenoase, le povestesc pe toate. Cui m-a întrebat i-am explicat. Cine vrea să povestească şi să inventeze operaţii care n-au existat, aia înseamnă deja răutate şi prostie. Cine vrea să afle o poate face foarte simplu, iar eu sunt un mare fan al lucrurilor pe care le putem face pentru noi şi spre binele nostru. Şi le fac de câte ori o să am chef”, a declarat Mihaela Răduleacu într-un interviu.



Anul trecut, Mihaela Rădulescu a lăsat cu gura căscată întreg showbiz-ul românesc. În ziua în care a împlinit 52 de ani, vedeta a pozat nud pentru coperta unei reviste. Evenimentul a avut loc la 20 de ani de la prima fotografie nud din viața sa, sărbătorind aceeași fotografie, cu aceleași fotograf cu care lucrează de mai bine de 33 de ani.

Odată cu apariția copertei, Mihaela Rădulescu a declarat că fotografia este artistică, nicidecum erotică, și că aspectul pe care îl are acum o avantajează mult mai bine, deoarece a învățat să aibă grijă de alimentația sa.

Vedeta TV este foarte activă pe rețelele de socializare, unde postează noutățile din viața ei, cât și persoanele apropiate ei, cum ar fi fiul și soțul acesteia. În urmă cu câteva zile, Mihaela Rădulescu a postat o fotografie într-un costum de baie cu o cămașă albă peste, prin care se vede o siluetă și o talie de invidiat.

Cum se menține Mihaela Rădulescu în formă

Mihaela Rădulescu este una dintre divele din România care au găsit secretul tinereții fără bătrânețe. Iar aceste lucruri se pot vedea chiar pe corpul vedetei, care arată mai bine ca niciodată, fiind fericită cu condiția ei.

Pe parcursul anilor, vedeta a fost întrebată care sunt micile secrete la care apelează cu strictețe, iar aceasta a recunoscut întotdeauna rutina. Mihaela Rădulescu nu a promovat niciodată slăbitul prin înfometare, promovând sportul și antrenamentele de la care aceasta nu se abate. Întrebată dacă a ținut o dietă-minune, femeia a recunoscut că a apelat o singură dată la un astfel de regim, care a și ajutat-o după ce a născut.



„Îmi face plăcere să mă dezmorțesc dimineața cu sport, muzică, voie bună, nu doar cu o cafea. Mănânc tot ce-mi face poftă, dar nu exagerez, fac tot ce am chef și timp, îmi umplu viața cu iubire, oameni frumoși, pasiuni, muncă, sport, artă, muzică, plimbări prin lume", a dezvăluit vedeta TV.

Pe lângă sport și alimentație, Mihaela Rădulescu promovează îngrijirea personală a unei femei, considerând-o prioritate. Astfel, atenția pe care și-o acordă zilnic o numește o disciplină pe care o urmează cu sfințenie și care dă roade spre succes.



„Îngrijirea personală, sportul și alimentația sunt pe lista mea de priorități, dar și de obiceiuri zilnice, fără excepție, fără scuze inventate. Mai cred în feminitate, în sensul abordării unor situații sau a comportamentului cu ceilalți cu eleganță, umor, onestitate. Femeile tot vor să fie numite puternice, dar uită să fie femei, adesea. Și cât de frumoase sunt femeile sexy și senine!”, a povestit Mihaela Rădulescu.





