Cum arată mormântul lui Mihai Constantinescu, la un an de la decesul artistului! Simona i-a organizat parastasul

Mihai Constantinescu a murit acum un an

Acum câteva zile, Simona Constantinescu, alături de câțiva apropiați de-ai lor, au organizat parastasul și slujba de pomenire a lui Mihai Constantinescu.

”A trecut deja un an de când Mihai s-a întors în Grădina Tatălui Ceresc. Jur-împrejurul locului de veci, acolo unde Mihai se odihnește, este un mic colț de rai. Iubirea infinită a Simonei pentru Mihai, durerea și dorul din sufletul ei, toate le regăsești privind locul unde Mihai doarme somnul de veci alături de părinții și sora sa. Uitându-mă la Simona am descoperit - a câta oară?- soția, sora, camaradul de drum pe care Mihai l-a divinizat și sunt sigură că și de acolo, de sus, o face și are și de ce. Simona este simbolul pur al femeii adevărate și foarte puternice (deși aparent fragilă), reper și model de demnitate și dăruire necondiționată, așa cum îi șade bine oricărei femei.

Mormantul lui Mihai Constantinescu, acoperit de flori, de Simona, sotia lui

Cu siguranță Mihai ne-a lăsat drept moștenire imensă sa zestre artistică, dar ne-a dăruit și compania și exemplul bijuteriei sufletului său - Simona. La sfârșitul slujbei, preotul - apropiat al familiei Mihai și Simona Constantinescu - a ținut o scurtă prelegere, excepțională, atât de emoționantă și pătrunzătoare pe care ar trebui să o ascultăm foarte des, să încercăm să o aprofundăm, să o înțelegem și să o și urmăm. Ne-ar prinde bine tuturor. A fost o zi de sâmbătă în care noi, toți cei prezenți am trăit momente de liniște și încărcare spirituală și sunt sigură că Mihai s-a bucurat și este mulțumit. Somn liniștit în pace și odihnă veșnică, Mihai. Melodiile, candoarea, zâmbetul și bunătatea ta ne vor însoți mereu! Te iubim acum și mereu!”, a notat unul dintre cei prezenți la evenimentul care a comemorat un an de la moartea regretatului Mihai Constantinescu.

Mormantul lui Mihai Constantinescu, acoperit de flori, e foarte ingrijit

Mihai Constantinescu a murit din cauza problemelor cardiace

În vârstă de 73 de ani, Mihai Constantinescu a făcut un stop cardiac în seara de 13 mai 2019, iar cea care l-a găsit inconștient în propria casă este partenera lui de viață. De altfel, Simona Constantinescu a fost cea care a sunat la 112 și a chemat de urgență o ambulanță pentru el. În cursul nopții de 13 spre 14 mai, cântărețul a mai suferit două stopuri cardiace și a fost salvat de medici. Mihai Constantinescu a murit marți seara, 29 octombrie 2019, în jurul orelor 19:10. Artistul a făcut un stop cardio-respirator și, în ciuda eforturilor făcute de cadrele medicale, nu a mai putut fi salvat. El ar fi fost resuscitat timp de 50 de minute de către medici, înainte de a fi pronunțat decesul. „În aceste momente nu pot sa vorbesc. Sunt devastata, distrusa. Este adevarat, Mihai a murit!”, a declarat, la acea vreme, Simona, soția lui Mihai Constinescu plângând în hohote, pentru WOWbiz.ro.