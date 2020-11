Cum arată mormântul lui MIhai Constantinescu, la un an de la moartea cântărețului! Dezvăluirile primei soții: ”Mi-e dor de tine în fiecare zi”

MIhai Constantinescu, alături de cele două soții: Mihaela și Simona [Sursa foto: Facebook Mihaela Constantinescu]

A trecut un an de la moartea lui Mihai Constantinescu, iar mormântul celebrului interpret s-a umplut din nou de flori. Rudele, apropiații dar și admiratorii acestuia au venit aici pentru a-i aprinde o lumânare și a rememora momente în care Mihai le-a făcut inima să tresară de bucurie, fie prin melodiile lui fie prin simpla prezență.

Miihaela Constantinescu: ”Mi-ai luminat viața 40 de ani”

Mihaela, prima soție a lui Mihai Constantinescu, a dezvăluit că nu trece nici măcar o zi fără să se gândească la fostul ei partener de viață.

Mormantul lui Mihai Constantinescu, plin de flori[Sursa foto: facebook Mihaela Constantinescu]

”Nu m-am gândit niciodată că o să ajung să vorbesc despre MIHAI cu atâta tristețe... Astăzi se împlinește un an de la plecarea lui...Simt o durere fără sfârșit în inima mea și un dor veșnic...A fost un an trist... greu... un an în care, în fiecare zi, am simțit în sufletul meu, o durere sfâșietoare...Mi-e dor de tine, MIHAI...mi-e dor de tine în fiecare zi a vieții mele, și știu că voi trăi așa, până la sfârșit... Mi-ai luminat viața 40 de ani... și sufletul meu știe că într-o zi, te voi regăsi în lumină... Drum bun printre stele, Înger de Lumină”, a scris Mihaela Constantinescu pe contul ei de socializare.

S-a împlinit un an de la moartea lui MIhai Constantinescu[Sursa foto: Facebook Mihaela Constantinescu]

Simona Secrier, a doua soție a lui Mihai Constantinescu, a plâns și ea la mormântul partenerului ei, la parastasul pe care l-a organizat cu câteva zile înainte să se împlinească un an de la moartea cântărețului, pe 29 octombrie.

O fotografie la mormântul lui MIhai Constantinescu[Sursa foto: Facebook Mihaela Constantinescu]

Artistul a stat 5 luni în comă

Mihai Constantinescu a murit la 73 de ani, după un stop caridac ce a avut loc cu 5 luni înainte. Pe 13 mai 2019, solistul a fost găsit inconștient și luat cu ambulanța. El a fost internat la terapie intensivă, și a stat în comă până la finalul lunii octombrie, atunci când medicii au declarat decesul acestuia. Familia solistului a sperat până în ultima clipă că, asemenea lui Gabriel Cotabiță, acesta va fi slavat de o minune.