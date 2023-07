Cum arată Nana Falemi, la 14 ani după ce s-a retras din fotbal! Paparazzi WOWbiz.ro l-au surprins în imagini inedite pe plaja de la Mamaia. Nu stă departe de afaceri nici măcar o clipă | EXCLUSIV

In articol:

Nana Falemi este unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști, iar în urmă cu 14 ani a decis să se retragă, după o carieră glorioasă la Naționala Camerunului.

Fotbalistul a dispărut pentru scurt timp din lumina reflectoarelor, iar imediat după a dat startul unei afaceri de succes la București.

După o carieră glorioasă pe teren, Falemi și-a deschis propria școală de fotbal, oferind cursuri pentru copiii cu vârste între 5 și 11 ani. În weekendul ce tocmai a trecut, fostul fotbalist s-a relaxat pe litoral, în stațiunea preferată de toate vedetele. Sportivul pare că este tot timpul conectat, pentru că n-a lăsat telefonul jos din mână!

Cum arată Nana Falemi, la 14 ani după ce s-a retras din fotbal

Canicula i-a îndemnat pe turiști să renunțe la aglomerația din orașe și să fugă direct la mare, iar vedetele nu au făcut excepție de la regulă! Fotbaliști, prezentatoare TV, sportivi și artiști și-au făcut, rând pe rând, apariția pe plajă.

Citește și: Cum arată Cazinoul din Constanța, după renovare! O parte din schele au fost date jos și avem primele imagini cu bijuteria de la malul mării| EXCLUSIV

Așa s-a întâmplat și cu Nana Falemi. Celebrul fotbalist a dat nas în nas, la propriu, cu paparazzi WOWbiz.ro, în timp ce se afla pe plaja de la Mamaia. Îmbrăcat sport, cu un tricou personalizat și un șort, sportivul a vorbit la telefon mai tot timpul, semn că nu își lasă niciodată afacerile nesupravegheate.

Citeste si: Ce părere are, cu adevărat, Rona Hartner despre Mădălina Ghenea: „Nu mă impresionează”. Artista a spus tot ceea ce crede despre modelul român- kanald.ro

Citeste si: „Parcă au fost chemați”. Familia care a murit zdrobită de tren mergea spre râul Siret, la picnic. Ce spun rudele- stirileprotv.ro

Dacă mulți s-au întrebat ce face și cum mai arată Nana Falemi după ce s-a retras din fotbal, ei bine, acum aveți șansa să aflați că este neschimbat și se bucură de succes tot pe teren, însă de această dată ca antrenor la propria școală de fotbal pentru copii.

Nana Falemi, un exemplu de antrenor

Sportivul recunoaște că nu pune presiune pe cei mici atunci când vine de fotbal, dar nici nu este de acord ca părinții să vină să îi supravegheze la antrenamente.

Vedeta recunoaște că are și o tactică prin care i-a convins pe adulți să nu îi streseze pe cei mici în drumul lor spre succes.

Citește și: Din ce face bani Simona Halep, în plin scandal de dopaj?! Cum arată hotelul de lux pe care sportiva îl are la Mamaia! Prețurile nu sunt pentru orice buzunar| EXCLUSIV

"Nu știu de ce sau cum se face, dar noi chiar nu avem problemă cu părinții. Eu le-am spus de la bun început că la vârstele mici nu se face performanță. Performanța este la televizor.

La vârste mici copiii se distrează, descoperă fotbalul, descoperă cum le place, cât de mult le place, și abia mai târziu vine și performanța. Pentru cei care își doresc să conține pe acest drum. Deci deocamdată este despre distracție și amuzament", a declarat Nana Falemi, pentru Ego.

Citeste si: EXCLUSIV! Interviu Daniela Gyorfi: “În momentul ăsta nu poți să spui despre un om că ești legat de el pe viață. Așa ar fi frumos să îmbătrânim împreună, dar niciodată nu se știe.”- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 18 iulie 2023. Este sărbătoare cu cruce neagră marți!- stirilekanald.ro

Citeste si: Gestul Vivianei Sposub după despărțirea de George Burcea. Ce a făcut la scurt timp după ce a anunțat separarea de actor- radioimpuls.ro

Nana Falemi, amintiri emoționante de la început de carieră

Fotbalistul a dezvăluit că pentru el nu au existat modele în viață. Pentru Falemi nu au existat idoli, deși a admirat, la rândul său, numeroși fotbaliști de renume.

Citește și: Cristian Popescu Piedone se bucură din plin de libertate! Cum se distrează primarul sectorului 5 pe litoral| EXCLUSIV

"Când eram mic, mic, îmi plăcea foarte mult Edson Arantes do Nascimento, Pele. Îmi plăcea foarte mult. De la noi din campionat îl admirat foarte tare pe Belodedici cu care ulterior am devenit coleg.

Deci pe ei doi i-am admirat dintotdeauna. Mai sunt și mulți alți pe care i-am admirat, însă în momentul în care am devenit profesionist nu am mai avut idoli. Eu am fost propriul meu model", a mai declarat Falemi, pentru sursa citată anterior.

Dacă aveți mai multe informații pe acest subiect, nu ezitați să ne contactați pe adresa de mail [email protected]!