Cum arată Nicole Cherry la câteva săptămâni după ce a născut: „Am intrat într-o pereche de blugi”

Nicole Cherry a devenit mămică în urmă cu câteva săptămâni, atunci când a adus-o pe lume pe Anastasia Maria, primul ei copil și al logodnicului ei Florin. Micuța a devenit din primele secunde universul celor doi, iar totul gravidetază în jurul acesteia.

Artista, în vârstă de 23 de ani, se pare că nu se resimte foarte tare după sarcină, ba chiar aproape a revenit la formele cu care ne-a obișnuit.

Kilogramele în plus nu par să fie o problemă pentru proaspăta mămică, care nu a trebuit să-și arunce toate hainele din garderobă.

În urmă cu puțin timp, pe rețelele de socializare, Nicole Cherry s-a filmat în timp ce proba o pereche de blugi, o măsură cu doar un număr mai mare decât ceea ce purta înainte să rămână însărcinată, semn că aceasta nu mai are mult și va ajunge la forma de dinainte să rămână gravidă.

„Am intrat într-o pereche de blugi măsura 36 și sunt foarte fericită. Înainte purtam 34 (n.r. măsura), dar aștia erau încă în garderobă. Sun foarte fericită”, a spus Nicole Cherry la InstaStory.

Nicole Cherry [Sursa foto: Instagram]

Nicole Cherry, primele dificultăți de când este mămică

Dacă în primele zile după ce a venit cu fiica ei acasă de la maternitate artista se lăuda că micuța nu-i face probleme și o lasă să doarmă toată noaptea, iată că au început și nopțile albe pentru ea și partenerul ei de viață. Ca majoritatea bebelușilor și Anastasia a făcut colici, iar asta le dă mari bătăti de cap părinților ei.

„ Nu pot să zic că am avut o noapte grea, dar au început și la noi, azi a fost bine, ieri nu prea. Ne încărcăm cu multă răbdare. Și-au făcut apariția colicii. A fost agitată toată noaptea, ea m-a serbat de la 12 noaptea. Tot primeam mesaje. Nu pot să zic că am avut o experiență traumatizantă, nici pe departe. Eu m-am bucurat de fetiță, nașterea a fost frumoasă, nu am avut niciun fel de problemă.

Nu am mai simțit nimic, am privit-o și a trecut tot. Mă ajută Florin foarte mult, mă așteptam să fie grijuliu cu noi, știam cum e cu pisica, mereu am comparat cu chestia asta. O divinizează, vrea să mă ajute. Seamănă cu el. E 100% fata lui tata, dar eu mă bucur. Știu cât își dorea Florin să avem o fetiță, e o perioadă extrem de frumoasă. Ne bucurăm că ne trezim, chiar și cu colicii, pentru că avem motiv să ne trezim”, a povestit Nicole Cherry la un post de televiziune.

