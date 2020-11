Cum arată o asistentă medicală după 8 luni petrecute într-un spital COVID

Kathryn, o asistentă medicală din Tennessee, s-a pozat înainte şi după ce a petrecut 8 luni într-un spital COVID. Tânăra care a dus lupta anti-covid din prima linie este total schimbată. Faţa asistentei este desfigurată după lunile petrecute în spital.

Kathryn, asistenta din Tennessee[Sursa foto: twitter.com]

Kathryn, în vârstă de 27 de ani, a dus lupta anti-coronavirus din prima linie, alături de alte cadre medicale dintr-un spital COVID din Tennessee. Tânăra a postat pe reţelele de socializare imagini cu faţa ei înainte şi după angajarea ei în spital. Postarea asistentei medicale a devenit virală, Kathryn a vorbit cu presa despre experiența ei. Ea a postat două imagini, alături de mesajul: „Așa a început ... așa este acum”.

How it started How it's going pic.twitter.com/cg32Tu7v0B