Cum arăta Radu Pietreanu înainte să devină cunoscut?! Actorul a făcut dezvăluiri de senzație din 1996: "Era singurul sacou pe care îl aveam"

Radu Pietreanu este cunoscut de toată România, spectacolele și show-urile TV fiind vizionate de mii de persoane. A cucerit rapid publicul, iar oamenii l-au admirat încă din prima clipă.

Actorul Radu Pietreanu a fost invitat la ZigZag cu George Tănase, acolo unde a vorbit despre relația cu Cătălin Moroșanu, dar și loviturile încasate de la Moartea din Carpați.

Pe Cătălin Moroșanu și actorul Radu Pietreanu îi leagă o veche relație de prietenie. Actorul l-a antrenat chiar pe Moroșanu și el a fost cel care i-a dat numele de Moartea din Carpați. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu mulți ani, iar de atunci au rămas buni prieteni, Radu Pietreanu fiind adesea prezent la meciurile lui Moroșanu.

Cum arăta actorul Radu Pietreanu în tinerețe

Actorul Radu Pietreanu a fost pus în fața unei fotografii din 1996, despre care George Tănase credea că este cea mai veche imagine a sa din mediul online. Vedeta i-a povestit prezentatorului când a fost realizată fotografia și a dezvăluit că își amintește multe lucruri legate de acea perioadă.

"E din 1996. Nu e cea mai veche poză de pe online, cea mai veche e de când eram eu mic, dar nu mă recunoaște nimeni.(...) Cred că la Eforie Sud, prin 1996. Era singurul sacou pe care îl aveam și îl purtam peste tot, putea să fie de oriunde.

Eram în spectacolul Vampirii în izmene și de aceea e de la brâu în sus poza", a povestit Radu Pietreanu, la ZigZag cu George Tănase.

Actorul Radu Pietreanu comentează o fotografie cu el tânăr [Sursa foto: Captură YouTube]

Radu Pietreanu l-a botezat Moartea din Carpați pe Cătălin Moroșanu

Radu Pietreanu a fost cel care i-a spus lui Cătălin Moroșanu Moartea din Carpați, iar la schimb s-a ales și el cu o poreclă.

"Eu i-am pus porecla Moartea din Carpați și el mie Foamea din Cărbunești. Când de întâlneau Moartea cu Foamea îți dai seama ce scântei ieșeau? Ne antrenam împreună până a început să prindă greutate și forță în pumni. Eu lucram cu Edi Irimia la Local Kombat și făceam înscrierile pentru Local Kombat. Sportivii veneau la rând, spuneam ce sport au făcut, de unde sunt și câte kilograme au, ce vor să facă.

Când îl văd pe asta: 80 de kilograme, urât, roșcovan. Îl întreb de unde e și îmi zice din Iași, deja mi s-a părut simpatic", a dezvăluit celebrul actor în emisiunea lui George Tănase.

Radu Pietreanu la ZigZag cu George Tănase [Sursa foto: Captură YouTube]

Cum l-a bătut Cătălin Moroșanu pe Radu Pietreanu

Actorul de la Vacanța Mare l-a ajutat adesea pe Cătălin Moroșanu să se antreneze, însă câteodată a mai și încasat-o de la Moartea din Carpați. Accidentările s-au produs când Radu Pietreanu nu era atent și, recunoaște acum, l-au cam costat.

"Odată mi-a spart sternul. Eu îl învățam să dea directa și am uitat să închid coatele și a fost gata. Timp de 9 zile nu am mai făcut nimic. Odată l-am învățat cum să dea cu picioarele și am uitat să blochez. Mi-a amorțit imediat capu. L-am întrebat dacă îmi curge sânge a zis că nu și a vrut să continuăm", a povestit el.

