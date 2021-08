Cum arată Ramona de la Clejani după intervenția estetică de la nivelul nasului

Ramona de la Clejani [Sursa foto: Instagram] 09:13, aug 15, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Ramona de la Clejani a luat o decizie fermă de a apela la bisturiu pentru a-și schimba forma nasului. Se pare că tânăra nu era mulțumit de chipul ei așa că a decis să schimbe ceva. A trecut pragul cabinetului medicului estetician și a mai fost doar un pas pentru a-și vedea visul cu ochii.

„ Sunt în Turcia, mă aflu într-o clinică privată. Am o zi de la operație, de asta cred că vorbesc și puțin pe nas. Mă simt bine acum. Am avut momente destul de emoționante. Nici nu știu cum să vorbesc. Îmi vine să plâng și să râd

E un pas foarte mare. Eu nu am stat niciodată să-mi fac intervenții sau să apelez la medici. Eu tot timpul am pus preț pe frumusețea interioară, dar se pare că trebuie să am mai multă grijă de mine și era un complex. Tot timpul eram pusă la colț din cauza problemei cu nasul și din cauza asta am luat decizia să fac ceva mai mult pentru mine și pentru cei care mă iubesc, ba chiar și pentru cei care m-au pus la colț”, spunea Ramona Manole imediat după intervențe.

Se pare că artista este foarte mulțumitp de rezultatul operației și acum se laudă pe rețelele de socializare cu noul ei nas!

Cum au reacționat internauții

Se pare că în mediul online, urmăritorii de pe rețelele de socializare au numai cuvinte de laudă la adresa Ramonei de la Clejani. Se pare că oamenii apreciază rezultatul final al operației tinerei și sunt de părere că rinoplastia a schimbat-o drastic. Fanii spun că acum chipul ei este total schimbat în bine și că are un chip mult mai armonios ca înainte.

„Arată bine nasul tău, îți schimbă fizionomia! 💜💙💚/ Ți-ai schimbat total aspectul, foarte frumoasă/ Semeni cu Andreea Tonciu/ Cum te simți, Ramona, că știu că aici după ce ai ieșit din operație nu te simțeai foarte bine”, sunt o parte din mesajele pe care Ramona de la Clejani le-a primit pe Instagram.