Cum arată și câți ani are fiul adoptiv al Cristinei Joia. FOTO

Cristina Joia este designer de interior de meserie. Cu toţii am cunoscut-o în emisiunea "Visuri la cheie", însă foarte puţini ştiu că designerul este un om cu suflet mare care a adoptat un băieţel care i-a topit inima instant. Astfel, Cristina şi partenerul ei, Bogdan, au devenit părinţii lui Andrei pe când acesta avea trei ani.

Cristina Joia, sotul ei si fiul adoptiv

Cristina şi soţul ei au dorit să adopte un copil însă s-au lovit de nepăsarea autorităţilor care au încercat să îi descurajeze.

"Realitatea este că noi am ajuns la direcția de specialitate din București, cu intenția de a adopta un copil. Dar ne-au descurajat cei de acolo. Ne-au zis clar: „de ce țineți neapărat să adoptați? Noi nu avem copii sănătoși! Avem copii care vin de la prostituate care s-au drogat ori au fost bătute de peștii lor. Sunteți tineri, frumoși, nu mai bine mergeți acasă și vă luați un cățel?", a povestit Cristina într-un interviu.

Deşi au trecut printr-o serie de dezamăgiri venite din partea sistemului de adopţii din România, într-o zi, cei doi soţi au fost sunaţi să vină să vadă fotografiile cu copii. Atunci cei doi s-au îndrăgostit iremediabil de Andrei care urma să devină fiul lor.

"Iar când a venit poza lui Andrei și i-am văzut ochii am știut că el este copilul nostru. Acest copil, până la 3 ani nu văzuse o bucățică de carne, ne-a confirmat doctorul, ori o banană, de ananas nu mai vorbesc. Doar mâncare de cartofi văzuse până atunci. Nu știa pe unde să se urce pe tobogan.", a declarat Cristina Joia.

Fiul adoptiv al Cristinei Joia

Cum a fost prima întâlnire cu fiul lor adoptiv

Cristina Joia a ştiut din prima secundă că vrea să devină mama lui Andrei.

"Dormea când am ajuns la el. Și doamna de acolo ni l-a adus așa cu ochii cârpiți. Bogdan nu a mai putut articula niciun cuvânt, eu îi adusesem o mașină cu telecomandă. Când a văzut mașinuța a început să se joace. Iar eu am intrat în jocul lui. Atât, fără cuvinte mari: „eu sunt mami!” sau ceva de acest gen. După ce ne-am jucat vreo câteva ore, Andrei s-a încălțat cu balerinii mei să nu mai plec. Nu am să uit în viața mea asta.", a declarat designerul.

Cum arată viaţa designerului după apariţia lui Andrei

Viaţa Cristinei a căpătat culoare de când a apărut Andrei. Designerul şi soţul ei se simt recunoscători că au devenit părinţi.

"Ne-a schimbat în bine. Nu pot să spun că ne-a sudat, fiindcă noi eram deja așa. Dar ne-a făcut să învățăm să ne bucurăm de lucruri mici. Înainte eram ca un hamster în mișcare: job, client, acasă. Munceam amândoi foarte mult, dar nu ne bucuram. Iar când a venit Andrei totul a căpătat culoare.Dar dincolo de asta, pentru că noi am trecut prin toate acele momente până cînd a apărut Andrei, noi nu mai aveam ego-ul pe care îl au, probabil, părinții care au copiii lor: ești copilul meu, eu te-am făcut. Noi suntem absolut conștienți că Andrei ne-a salvat, că noi suntem asistenți ai devenirii unui copil într-un adult și noi trebuie să dăm totul pentru a se întâmpla asta. Noi am primit o șansă și noi suntem recunoscători că am devenit părinți.", a conchis Cristina Joia.

