Cum arată și cu ce se ocupă fiica clarvăzătoarei Carmen Harra. Alexandra Harra trăiește o viață de lux în America

Carmen Harra are un succes formidabil peste ocean, are din plin cu ce se mândri. La 67 de ani se bucură de o carieră în plină ascensiune, dar are și o fiică în vârstă de 36 de ani care se pare că îi calcă pe urme. Alexandra Harra duce o viață de lux alături de mama sa.

Iubește să pozeze în cele mai de fițe locații și se pare că este adepta operațiilor estetice.

Alexandra Harra muncește cot la cot cu mama sa și se implică în diferite proiecte. A scris alături de mama sa cartea „Comitted”, moment în care a atras atenția presei din America. Tânăra a fost descrisă ca fiind consilier pentru cei care au probleme în cuplu, fiind inspirată de cariera pe care încă o urmează și mama sa.

„Consilier pe probleme de relații și cuplu, Alexandra Harra calcă pe urmele mamei sale. Încă din copilărie, prin natura profesiei mamei ei, Alexandra a avut acces la poveștile a mii de oameni și a învățat, direct, tehnici de terapie și de consiliere. Alexandra gestionează afacerea familiei și, la rândul ei, le oferă clienților îndrumare de specialitate. Alexandra își dorește să le ajute pe tinerele femei să-și descopere valoarea și drumul în viață. Este editorialist la Huffington Post, RelationshipHeadquarters.com și la alte publicații de specialitate. Este coautoarea cărții The Karma Queens Guide to Relationships, iar cea mai nouă carte pe care a scris-o împreună cu mama ei, Committed: Finding Love and Loyalty, se bucură deja de succes peste Ocean.”, a scris despre Alexandra Harra presa de peste ocean.

Alexandra Harra, adepta operațiilor estetice

Alexandra Harra a bifat de-a lungul timpului mai multe operații estetice, fiind chiar asemănată cu voluptoasa Kim Kardashian. Fiica clarvăzătoarei Carmen Harra este o adevărată vedetă pe Instagram, acolo unde se afișează numai în mașini de lux și vacanțe de fițe.

„Cineva din România a scris că am circumferința șoldurilor mai mare decât Kim Kardashian. Eu am 109, iar ea, 101”, a declarat Alexandra, pentru Daily Mail.