In articol:

Ioniță de la Clejani are o familie frumoasă pe care o iubește ca pe ochii din cap, dar puțină lume știe că artistul mai are o fiică. Ramona este fiica nelegitimă a lui Ioniță de la Clejani, pe care, se pare că artistul ar fi renegat-o în urmă cu mai mulți ani. Fata a fost abandonată de tatăl ei și respinsă de Viorica și frații ei vitregi, așa că a ales să cerșească.

Ramona a trăit o adevărată dramă, în urmă cu doar câțiva ani, atunci când a fost surprinsă la cerșit în Anglia.

„Tata are jeep, eu nu am nici ce sa mănânc. Ştia că eu şi mama nu avem nimic în afară de un pat în care dormim. Deşi e la curent cu situaţia mea, mă lasă să mor de foame”, spunea Ramona cu câţiva ani în urmă.

Ramona de la Clejani s-a apucat de cântat

Între timp, lucrurile s-au mai schimbat pentru Ramona de la Clejani și se pare că duce o viață mai bună. Fiica lui Ioniță a moștenit talentul muzical și s-a apucat de muzică lăutărească. Și-a construit o carieră în acest domeniu și acum cântă la diverse evenimente și chiar a scos câteva melodii.

Pe lângă faptul că a trecut prin clipe grele din cauza banilor, Ramona nu a stat bine nici pe plan sentimental. Bărbatul care i-a dăruit primii doi copii. După ce a divorțat, s-a cuplat cu un manelist, dar nici de data aceasta nu a avut prea mult noroc. Manelistul era căsătorit și nu a vrut să renunțe la familia lui pentru Ramona.

„M-am despărţit de fostul soţ, cu care am fetiţele mari, şi am încercat să-mi refac viaţa. Acest băiat, când am început eu să vorbesc cu el, era în top. De atunci am tot ţinut legătura cu el, m-am ataşat de el cu timpul. Câteva luni mai târziu, a venit pe lume fetiţa, care acum are doi ani şi jumătate. A venit fetiţa asta mică. O cresc mai mult eu, el nu are treabă”, a povestit Ramona Manole, într-o emisiune tv.