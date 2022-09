In articol:

Laurențiu Duță trăiește o frumoasă poveste de dragoste de peste 29 de ani alături de Ianula, soția sa. Cei doi au împreună o fiica de 15 ani, pe nume Lorena. Iată cum arată și cu ce se ocupă soția lui Laurențiu Duță!

Cum arată și cu ce se ocupă soția lui Laurențiu Duță

De curând, Laurențiu Duță și soția sa au împlinit 15 ani de căsnicie. Cei doi sunt împreună însă de peste 29 de ani, încă din școala gimanzială. Laurențiu Duță și soția sa, Ianula Duță, au o fiică de 15 ani, pe nume Lorena, cu care se mândresc de câte ori au ocazia.

La cei 44 de ani ai săi, Ianula, soția cântăretului Laurențiu Duță, se află într-o formă fizică de invidiat. Ianula Duță este profesoară de biologie la o școală gimnazială și a absolvit Facultatea de Biologie la Universitatea Ovidius din Constanța.

Laurențiu Duță a preferat întotdeauna să-și țină soția departe de lumina reflectoarelor și a rămas discret cu privire la viața sa personală, astfel că cei doi se afișează destul de rar la evenimente din showbiz.

Cum arată și cu ce se ocupă soția lui Laurențiu Duță. Cei doi s-au cunoscut în școala gimnazială și sunt împreună de peste 29 de ani [Sursa foto: Facebook Laurențiu Duță]

Cum s-au cunoscut Laurențiu Duță și soția sa

Laurențiu și Ianula Duță se iubesc ca în prima zi de mai bine de 29 de ani. Într-un interviu pentru Antena Stars, Laurențiu Duță a povestit despre momentul în care a cunoscut-o pe Ianula. Cei doi s-au întâlnit pe vremea când se aflau în școala gimnazială, iar de atunci au rămas împreună.

„Prima oară am acompaniat-o cu chitara la serbarea şcolii noastre. Eram clasa a VI-a, a VII-a. Ea era mai mică cu doi ani. Mama ei m-a rugat s-o acompaniez. Apoi ne întâlneam şi o salutam. Nici gând că într-o zi o să fim împreună. Ea în secret mă simpatiza, pentru că eu eram un fel de mica vedetă a şcolii. Cântam cu chitara şi câştigasem Festivalul Cântarea României. Eram la panoul de onoare al şcolii. Îmi spunea că din când în când mai trecea să-mi vadă poza. Mai târziu ne-am revăzut la un fan club Michael Jackson. M-au atras ochii imediat şi faptul că era retrasă, cuminţică. De atunci, din 1993, am rămas împreună”, a povestit Laurenţiu Duţă pentru Antena Stars.

