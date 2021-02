Cum arată Simona Hapciuc de la Survivor România 2021 fără operații estetice. Faimoasa era complet schimbată înainte să apeleze la medicul estetician FOTO

In articol:

Simona Hapciuc este una dintre Faimoasele de la Survivor România 2021, sezonul 2, care se poate lăuda cu un aspect fizic impecabil.

Simona Hapciuc de la Survivor România, operații estetice

Totuși, vedeta a declarat în repetate rânduri că a muncit enorm să ajungă la condiția fizică din prezent.

Un lucru care poate fi observat cu ochiul liber este că Simona Hapciuc de la Survivor România a apelat și la medicul estetician pentru a-și îmbunătății înfățișarea.

Astfel, la nivelul feței, cea mai mare schimbare sunt buzele injectate pentru volum. Diferența este una notabilă, la fel ca în cazul bustul. În pozele făcute cu mai mulți ani în urmă, Simona Hapciuc de la Survivor România era o fată obișnuită, însă după nașterea băiețelului său, actrița a făcut mai multe schimbări, inclusiv în ce privește alimentația.

Ea a povestit că a avut probleme cu greutatea, însă în cele din urmă a descoperit rețeta de succes pentru un corp de invidiat.

Am făcut sport de performanţă, am lucrat ca instructor de fitness, iar în momentul de faţă fac sport doar pentru mine, atât fitness, cât şi kikboxing. Am ţinut toate dietele, însă în momentul de faţă am una doar a mea. Îmi plăcea să mănânc, am o problemă cu dulciurile, de care încerc să scap. Încerc să mănânc sănătos, fructe, iaurturi, peşte, salate şi carne de două trei ori pe săptămână”, declara vedeta.

Câți copii are Simona Hapciuc de la Survivor România 2021

Simona Hapciuc are o poveste de viață dramatică,

pentru că a trecut prin multe încercări și a reușit de fiecare dată să iasă cu fruntea sus din probleme. Actriță și antrenor de fitness, faimoasa a fost părăsită de iubitul ei, Ionuț, după ce acesta a aflat că ea a rămas însărcinată.

În prezent, concurenta are un băiețel pe nume Dimitrie pe care l-a crescut singură, după ce tatăl acestuia a refuzat să-l accepte. Bărbatul a batut în retragere încă din momentul când a aflat că Simona Hapciuc îi poartă copilul. Totuși, blondina și-a dorit mult să păstreze sarcina, ceea ce a și făcut.

Faimoasa este convinsă că tânărul a fost influențat de mama lui să o părăsească. „ El nu și-a cunoscut copilul, a decis să se retragă complet, eu am decis să nu-l caut, să nu-l dau în judecată pentru paternitate, pentru penisa alimentară. Dacă va simți el, la un moment dat, să facă acest lucru, atunci sigur va veni către copil.

Problema nu a fost el, pentru că el și-a dorit foarte mult copilul, amândoi l-am dorit, nu s-a întâmplat să rămân însărcinată, am lucrat să rămân însărcinată... Problema e că între timp a intervenit mama lui. Ea a fost tot mamă singură, tatăl lui l-a părăsit când el avea trei luni.

Mama lui, efectiv, și-a transpus toată iubirea și toată viața către fiul ei. Din ce am observat din discuțiile cu ea, simte nevoia să se răzbune pentru ce a trăit ea și să facă și pe altcineva să simtă durerea prin care a trecut ea. Din discuțiile cu ea am înțeles că ea nu accepta sub nici o formă ca Ionuț să aibă o nouă familie” a dezvăluit Simona Hapciuc într-un interviu pentru un post de televiziune.

Simona Hapciuc, concurenta Survivor România 2021

Actrița, vedetă de televiziune și antrenor de fitness, Simona Hapciuc este concurentă în echipa Faimoșilor la Survivor România 2021. Cu o experiență îndelungată în industria sănătății și fitness-ului și după 12 ani în care a practicat kickboxing, Simona Hapciuc consideră că poate face față oricăror condiții de trai și este gata să-și depășească limitele.

„Să fiu o supraviețuitoare, nu a fost niciodată o opțiune pentru mine, ci o obligație de a mă ridică singură din toate mizeriile în care am fost lăsată. De la a dormi pe străzi și a stă nemâncată cu zilele, până la a-mi forma acest caracter care a dus la a fi o mama minunată și o sportivă complexă.

Am reușit să le fac pe toate, iar participarea la < Survivor România > este un test final, prin care voi aduce rezistența mea fizică și psihică la cel mai înalt nivel pentru a-mi dovedi în primul rând mie că eu pot orice”, spunea Simona Hapciuc, înainte să plece în Dominicană.