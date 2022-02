Cum arată sosia lui Petrică Mîțu Stoian! „Vreau să îi duc melodiile mai departe” Reacția artistului când l-a văzut prima oară

In articol:

Eugen Frumosu este numele bărbatului care seamănă izbitor de tare cu regretatul artist de muzică populară Petrică Mîțu Stoian.

Mai mult, cei doi nu împărtășesc doar trăsături similare, dar au fost înzestrați și cu același talent: vocea. Artistul și „sosia” lui s-au cunoscut întâmplător, la coaforul unde acesta obișnuia să se tundă. A rămas uimit nu doar de asemănarea dintre ei, ci și de vocea pe care o avea bărbatul, astfel că și-a dorit să-i fructifice talentul.

„Lucrez la fabrica de mobilă, dar sunt pasionat de muzică. Eram prieteni foarte buni, venea din Târgu Jiu în Craiova ca să se tundă, să se aranjeze, la coafor ne-am întâlnit. Când m-a văzut, m-a pus să îi cânt toate melodiile. I-am zis că îmi plac foarte mult cântecele lui și l-am întrebat dacă mă lasă să îi cânt melodiile. Când a auzit cum cânt, a zis că nu îi vine să creadă așa ceva, așa că m-a trimis la școala populară”, a declarat pentru impact.ro, Eugen Frumosu.

Petrică Mîțu Stoian și Eugen Frumosu [Sursa foto: Facebook]

Cei doi au vorbit cu două săptămâni înainte ca Petrică Mîțu Stoian să moară: „ Am încercat să îl sun seara când am aflat că este la terapie intensivă, dar nu mi-a răspuns nimeni”

Eugen Frumosu îi este recunoscător lui Petrică Mîțu Stoian pentru absolut tot. Cei doi erau foarte apropiați și obișnuiau să vorbească la telefon destul de des.

Ultima oară s-au auzit cu două săptămâni înainte ca regretatul solist să meargă la clinică pentru tratamentul post-COVID. Moartea s-a i-a cazuat un șoc bărbatului, care, din păcate, nu a avut posibilitatea să-l conducă pe ultimul drum.

„De fiecare dacă când ne vedeam, îmi dădea câte un milion. Ne-a dus cu mașina și pe mine, dar și pe soția mea, Carmen, până la scară. Nu am știut că o să moară, am vorbit cu două săptămâni înainte să meargă la clinică, dar nu știam că o să meargă, nu mi-a zis nimic. Nu am fost la înmormântare, am avut prea multă treabă, nu am putut să plec. Am stat și peste program atunci. M-a afectat moartea, nu mi-a venit să cred. Am încercat să îl sun seara când am aflat că este la terapie intensivă, dar nu mi-a răspuns nimeni. Vorbeam la telefon, pe Facebook, vorbeam des”, a mai spus acesta.

Eugen Frumosu [Sursa foto: Facebook]

Eugen Frumosu, confundat pe stradă cu artistul: „ Vai, dar ce semănați cu domnul Petrică!”

De-a lungul timpului, acesta s-a confruntat cu comparațiile trecătorilor, care îi spuneau că seamănă leit cu artistul. De asemenea, el spune că vrea să-i ducă muzica mai departe și chiar se gândește să le caute pe surorile lui și să le ceară voie să-i cânte melodiile.

„Vreau să îi duc melodiile mai departe, să le alin puțin dorul fanilor. Când mă aude lumea cântând, mă felicită. Mă confunda lumea pe stradă cu dânsul. Înainte să o cunosc pe soția mea, veneam de la coafor, mă îndreptam către o petrecere. Eram îmbrăcat cu un costum ca al său. M-au strigat pe stradă, iar când m-am întors, mi s-a zis: Vai, dar ce semănați cu domnul Petrică!

Am zis că o să le caut pe surorile lui, poate o să mă lase să cânt din repertoriul lui. Aș vrea să am ceva să pun și pe un CD. Nu trebuie să îmi dea mie, să dea la casa de discuri. Eu am un CD scos în 2009, dar sunt doar 3 melodii. El își dorea să îi duc mai departe piesele, m-a îndrăgit foarte mult. În ultimul an de liceu m-a chemat să cântăm împreună, dar nu m-a lăsat mama. Petrică Mîțu Stoian voia să îmi plătească școala. Vreau să mă lansez în muzică, dacă apuc să apar la televizor o să mă cunoască lumea. Am urcat cu el pe scenă, la Severin. Păstrez cămașa și brâul din partea sa. Cred că o să îmi dea acceptul surorile sale, am văzut că nu sunt rele, o să le fiu recunoscător. Mi-am tăiat dintele ca să am zâmbetul ca al său și am vrut să îmi fac un tatuaj mare cu chipul său pe spate, dar nu am mai apucat”, a mai explicat Eugen Frumosu pentru sursa citată mai sus.

