Cum arată soția lui Dorin Voiasciuc de la Chefi la cuțite 2021, concurentul din echipa lui Sorin Bontea

Dorin Voiasciuc de la Chefi la cuțite 2021 17:18, iun 13, 2021 Autor: Loredana Dobre

In articol:

Dorin Voiasciuc are 31 de ani și este concurent în echipa verde a lui Sorin Bontea, în sezonul 9 Chefi la cuțite.

Cum arată soția lui Dorin Voiasciuc de la Chefi la cuțite 2021

Tânărul a debutat în competiția culinară de la Antena 1 în echipa lui Sorin Bontea, însă Florin Dumitrescu și-a folosit una dintre amulete pentru a-l lua la el în echipă. În etapa superioară a competiției, Dorin Voiasciuc a ajuns înapoi la verzi, după ce a fost schimbat cu Florin Revesz.

Dorin Voiasciuc de la Chefi la cuțite și soția lui

Chiar dacă pe parcursul emisiunii a arătat că are un caracter competitiv și o atitudine ostilă față de ceilalți colegi de platou, în realitate Dorin Voiasciuc este un om emotiv, care are curajul să-și exprime sentimentele public.

Familia lui scoate ce e mai bun din el, iar dovadă stau pozele postate de acesta pe contul personal de Instagram. Familist convins și îndrăgostit peste măsură de soția sa, concurentul din echipa lui Florin Dumitrescu este mândru de fetița lui și de femeia cu care a ales să-și petreacă restul vieții.

Dorin Voiasciuc publică multe fotografii din vacanțe, alături de soția sa, dar și cu fetița lor. În mediul online, tânărul arată că nimic nu e mai important decât fericirea familiei sale.

Dorin Voiasciuc, alături de soția lui

Cine e Dorin Voiasciuc de la Chefi la cuțite, sezonul 9

Dorin Voiasciuc a făcut sacrificii uriașe pentru a-și îndeplini visul de a deveni bucătar. Deși părinții nu l-au susținut niciodată în demersul său, tânărul a reușit în cele din urmă să practice meseria care i-a plăcut dintotdeauna.

În audițiile Chefi la cuțite, concurentul a povestit că a început modest, de la spălat vase în străinătate, într-un restaurant libanez. Timp de patru ani a dormit pe jos, în local, după plecarea ultimului client, iar hainele le spăla în bucătărie.

Dorin Voiasciuc a învățat meserie, iar concursul de la Antena 1 i-ar putea confirma că toată munca depusă a meritat. El a spus că va face tot ce îi stă în puțință să câștige sezonul 9 Chefi la cuțite . „Dovedim și facem show, pentru asta am venit. Lovim, luăm tot, luăm titlul și am plecat.

Dacă am trecut de etapa asta, dincolo calc pe cadavre, fac tot în spatele meu. Nu am prieteni în bucătărie, pentru titlu nu am pe nimeni prieten. O să fac orice să îmi ating scopul. Te ajut, te îndrum, dar nu îți dau titlul pe munca mea. Adică eu am chestia asta și la bucătărie”, a mărturisit concurentul.

Dorin Voiasciuc, concurent în echipa lui Florin Dumitrescu

În audițiile Chefi la cuțite 2021, bucătarul a pregătit o rețetă de antricot de vită cu foie gras, dulceață de ceapă, piure de sfeclă, crustă de fistic și pastă de trufe albe. Modul în care a pregătit carnea i-a impresionat pe chefi, care i-au dat trei cuțite. „Ai gătit carnea asta mai bine decât am gătit eu la amuletă”, i-a mărturisit Cătălin Scărlătescu.

În etapa a doua a competiției, Dorin Voiasciuc l-a convins pe Sorin Bontea că merită un loc în echipa lui, însă în cele din urmă acesta a ajuns în tabăra albastră a lui Florin Dumitrescu. Concurentul luptă să ajungă în Marea Finală a competiției, pentru a avea o șansă la premiul de 30.000 de euro pus în joc.