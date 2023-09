Cum arată soția lui Helmut Duckadam. Alexandra este cu 20 de ani mai tânără decât fotbalistul

In articol:

Alexandra, soția celebrului fotbalist, Helmut Duckadam. Iată cum arată femeia care i-a dăruit cel de-al treilea copil al starului!

Cum arată Alexandra, soția lui Helmut Duckadam

Helmut Duckadam se poate considera cel mai norocos bărbat.

Starul de la Sevilla se mândrește cu o carieră remarcabilă în lumea sportului, dar și cu o familie frumoasă, pe care a construit-o cu Alexandra, femeia cu care și-a refăcut viața.

Cei doi s-au căsătorit în anul 2007 și de atunci trăiesc o frumoasă poveste de dragoste împreună. Din rodul iubirii lor a rezultat o fiică, pe nume Julieanne.

Alexandra este o femeie stilată și deși este cu 20 de ani mai tânără decât starul de la Sevilla, acest lucru nu a reprezentat un impediment în viața lor.

Helmut Duckadam, în vârstă de 63 de ani, se află acum în a doua căsnicie. El a fost căsătorit anterior cu Ildiko, cu care are doi copii, Robert și Brigitte.

Fostul mare portar a divorțat de Ildiko după 27 de ani de căsnicie. Ruptura s-a produs la doar un an după ce s-au mutat în Statele Unite.

Helmut Duckadam, totul despre căsnicia cu Alexandra

În urmă cu ceva timp în urmă, Helmut Duckadam a împărtășit povestea despre cum a ajuns să trăiască o frumoasă poveste de dragoste alături de bruneta care este cu 20 de ani mai tânără decât el.

Deși s-a scris, în vremea în care starul de la Sevilla s-a căsătorit cu Alexandra, că tânăra îi vrea toți banii, Helmut Duckadam a recunoscut că lucrurile au stat exact invers și soția sa i-a fost alături și l-a sprijinit în orice moment.

„Eu am fost căsătorit 27 de ani cu Ildiko. Ne-am despărțit pentru că nu am putut să mă obișnuiesc în SUA. Noi am reușit o performanță de când ne-am mutat în București. Nu am apărut în tabloide. Chiar e o performanță.

După divorț, m-am întors în România și în trei ani am cerut-o de soție pe Alexandra. Atunci se scria că umblă după banii mei, dar nu aveam. Mama mea a luat-o deoparte și a întrebat-o dacă e sigură ce vrea.

Ea a fost hotărâtă și vreau să îi mulțumesc în fața a milioane de telespectatori pentru că în 13 ani de când suntem împreună a stat lângă mine zi și noapte”, a declarat Helmut Duckadam, în urmă cu ceva timp, pentru Antena 3.

