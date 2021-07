Cum arată soțul celebrei Jamila și cum o ajută pe tânăra bucătăreasă să câștige mii de dolari din mediul online

Cine este și cum arată soțul faimoasei Jamila 14:38, iul 28, 2021 Autor: Loredana Dobre

Jamila, pe numele real Geanina Staicu Avram, este celebră în mediul online datorită rețetelor sale gustoase. În vârstă de 34 de ani, tânăra are un canal de YouTube urmărit de peste un million și jumătate de abonați.

Cine este și cum arată soțul faimoasei Jamila

Geanina Avram este căsătorită cu un marocan, iar împreună au doi copii. Bărbatul este cel mai mare sprijin pentru celebra bucătăreasă, iar tot succesul de pe rețelele sociale i se datorează acestuia. Inclusiv pseudonimul Jamila are legătură cu soțul ei și provine de la mama acestuia, care nu reușea să-i pronunțe numele Geaninei și o striga astfel.

Jamila, alături de soțul ei

Cu puțin timp în urmă, Jamila a postat pe contul de Instagram poze din vacanță, alături de soțul ei. Cei doi fac totul împreună și se vede cu ochiul liber că au reușit să îmbine viața profesională cu cea de familie.

Cum a aluat naștere proiectul Jamila cuisine

Celebra bucătăreasă Jamila este absolventă de Relații Internaționale şi pasionată de limba franceză.

Afacerea ei a luat amploare în ultimii ani, iar din 2012 de când a postat primele rețete pe internet a devenit un punct de referință în lumea bucătăriei atât pentru cei neexperimentați, cât și pentru chefi.

Jamila a recunoscut în nenumărate rânduri că partenerul ei de viață a fost cel care a încurajat-o să-și urmeze visul. Mai mult, ea spune că bărbatul a ajutat-o de la început și era un om de bază în proiectul lor. „Aveam o cameră și mă filma soțul meu. Am început să filmăm cu un aparat de tip bridge care nu ne prea ajută, plus că filmăm în bucătăria mamei mele cu ce aveam la îndemână și nu arată prea drăguț. Însă oamenii ne-au susținut fiindcă am venit într-un moment în care nu erau canale culinare în România pe YouTube", spunea Geanina Avram.

Ea povestește că intenția ei a fost să facă un blog clasic, cu text și poze, iar soțul ei a fost cel care a insistat să pună rețete video. Când canalul s-a dezvoltat, cei doi au investit în aparatură: camera video mult mai bună, lumini, lavalieră, iar soțul Geaninei Avram a făcut cursuri de editare foto și video, pentru ca filmulețele să iasă cât mai bine.

Jamila câștigă mii de dolari din vizualizările de pe YouTube

Potrivit socialblade.com, Jamila ar încasa venituri de ordinul miilor de dolari în urma vizualizărilor de pe canalul său de YouTube. Rețetele sale sunt urmărite zilnic de sute de oameni, care se traduc în aproximativ 600$ în fiecare zi. În ce privește câștigurile săptămânale, acestea se ridică la aproximativ 4.500$.