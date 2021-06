Cum arată soțul Victorinei Matveev de la Chefi la cuțite 2021, concurenta din echipa verde a lui chef Sorin Bontea FOTO

Sorin Bontea și Victorina Matveev 17:13, iun 13, 2021 Autor: Loredana Dobre

Victorina Matveev are de 37 de ani și face parte din echipa lui chef Sorin Bontea, în sezonul 9 Chefi la cuțite 2021.

Cum arată soțul Victorinei Matveev de la Chefi la cuțite 2021

Deși este de meserie polițist, concurenta din Satu Mare are o mare pasiune pentru patiserie și cofetărie.

Cel mai mare susținător al Victorinei Matveev este soțul acesteia, un român pe care l-a cunoscut îm Italia. Cei doi sunt căsătoriți și au împreună doi copii. Concurenta din echipa verde a lui chef Sorin Bontea este la fel de îndrăgostită ca în prima zi de bărbatul cu care își petrece viața, iar dovadă stau fotografiile de pe contul de Instagram al moldovencei.

De asemenea, Victorina Matveev publică imagini alături de copii săi, de care este foarte mândră, dar și poze de la petreceri, din vacanțe și cu preparatele sale din cofetărie.

Cine este Victorina Matveev de la Chefi la cuțite 2021

Deși este ofițer de poliție, Victorina Matveev este îndrăgostită de bucătărie, iar în timpul liber, aceasta se ocupă de mica sa afacere cu deserturi. În audițiile sezonului 9 Chefi la cuțite, moldoveanca a dezvăluit că vrea să facă cunoscut satul în care s-a măritat, Gherța Mică, un loc special, unde tradițiile se mai păstrează și astăzi.

Ea a pregătit atunci pentru cei trei chefi o rețetă specială de rulouri în formă de copac și un desert cu mere, pentru care a luat trei cuțite. După ce a făcut o figură frumoasă în bootcamp, Sorin Bontea i-a oferit tunica verde și un loc în echipa sa.

Concurenta este absolventă a Academiei de Poliție din Republica Moldova și a trecut prin experiențe traumatizante de-a lungul vieții. Victorina Matveev a povestit cum a ajuns să muncească în străinătate la negru și cum a parcurs pe jos drumul din Croația până în Italia.

„Am finalizat academia de poliție în Republica Moldova. Tata e rus, mama e din Republica Moldova și eu sunt căsătorită cu un român pe care l-am cunoscut în Italia. Șapte ani am lucrat în Veneția, în patiserie, am avut șansa să văd lume faimoasă ca Brad Pitt și Angelina Jolie.

M-am apucat de muncă atunci când l-am pierdut pe tata și eu trebuia să îmi plătesc studiile și să am grijă de mama. Am ajuns în străinătate la negru, pe jos, am mai făcut o dată armata. Am mers din Croația până în Italia pe jos, în două săptămâni am ajuns. Drumul în Italia a fost ca o a doua armată”, dezvăluia concurenta, în audițiile Chefi la cuțite 2021.