Cum arată viața Corinei Bud, la șase ani de la divorț! Artista este o mămică cu normă întreagă: "Eu mă bazez pe educația pe care i-am dat-o"

În ultimii ani, Corina Bud a preferat să stea departe de luminile reflectoarelor și să nu mai aibă atât de multe apariții publice.

După divorțul de Nelu Bud, de acum șase ani, artista și-a îndreptat atenția către rolul de mămică și a avut grija să îi ofere o educație exemplară fiului ei, iar acum cei doi sunt de nedespărțit. O mărturisește chiar vedeta, care susține că are o relație specială cu băiatul ei, Robin.

Corina Bud a vorbit despre relația cu fiul ei: "Suntem foarte buni prieteni și ne înțelegem foarte bine"

Corina Bud a trecut printr-o perioadă mai puțin fericită în urmă cu șase ani, atunci când a divorțat de Nelu Bud. Au urmat momente dificile, dar artista a reușit să treacă peste toate greutățile și să-și crească fiul singură, într-un mod exemplar. Ajuns la vârsta adolescenței, Robin are o relație specială cu mama lui și chiar i se confesează în multe privințe: "Băiatul este bine, are buletin. A împlinit 14 ani, joacă tenis, joacă golf, se distrează cu amicii lui și cel mai important este că suntem foarte buni prieteni și ne înțelegem foarte bine.

Sunt o mamă cu normă întreagă, dar cea mai mare bucurie este că am reușit să fim prieteni. Asta le recomand tuturor părinților, să fie mai întâi de părinți și prieteni cu copiii lor. Am muncit la această apropiere de o viață, din 2008, de când s-a născut el. Nu comentează niciodată Robin la mine, avem o comunicare foarte ok și este foarte matur.

Evident că îmi fac griji ca mamă atunci când iese singur în oraș, la petreceri cu prietenii și în general îmi fac griji de anturajul în care este. În general îmi place să știu cam tot. Din fericire, Robi îmi povestește tot. Eu mă bazez pe educația pe care i-am dat-o ani la rând și pe faptul că este puternic și o să reziste tentațiilor.", a povestit Corina Bud, pentru click.ro.

Corina Bud și fiul ei [Sursa foto: Instagram]

Corina Bud și-a refăcut viața, la șase ani de la divorț

Corina Bud nu se bucură de succes numai pe plan profesional. Anul 2022 a fost unul memorabil pentru artistă. A călătorit, s-a distrat, iar acum se pregătește de o revenire spectaculoasă în muzică. Cât despre schimbările care au avut loc în viața ei personală, Corina s-a dat de gol, într-un interviu recent. Ea a mărturisit că iubește din nou, la șase ani de la divorț:

"Reporter: Și cine este 'Vinovat' de starea asta a ta, de bine?

Corina Bud: Toți cei din jurul meu care mă încarcă cu energie bună și da, dacă voiai să afli, și iubitul meu.", a declarat artista, pentru viva.ro.

Corina Bud [Sursa foto: Instagram]