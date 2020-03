„Este o problemă medicală. Sper în curând să aflu și eu despre ce e vorba. Am făcut și niște analize. Nu m-am trezit cu fața asa umflată peste noapte. E ceva care încet, încet s-a întâmplat și acum sunt și eu la fel de curioasă să aflu despre ce e vorba. Momentan n-am mai multe lucruri de spus”, a dezvăluit, la acea vreme, Xonia.

Mai mult, la acea vreme, Xonia nega că desele intervenții estetice de la nivelul feței ar fi motivul pentru care a apărut mutilată. Din fericire însă, se pare că, încvet, încet, Xonia și-a revenit suficient pentru a face, din nou, senzație în showbiz-ul românesc cu formele ei, ușor exotice.

Iar din acest motiv, de curând, Xonia s-a lăsat fotografiată în ipostaze care demonstrează că nu mai este deloc afectată de boala misterioasă care i-a mutilat fața, imaginile cu frumoasa blondă fiind postate pe conturile ei de socializare și, evident, îndelung ”gustate” de fanii cântăreței.

Normal, Xonia a mizat pe formele ei de fotomodel și, purtând ținute care mai de care mai îndrăznețe, s-a lăsat fotografiată în așa fel încât lumea să nu se uite, în primul rând, dacă mai este afectată de boala care i-a umflat fața. Dar, pare-se, pe lângă că și-a revenit suficient încât să nu mai aibă nicio urmă a bolii pe care a acuzat-o și pe care nu a destăinuit-o niciodată, exotica Xonia pare să arate mai bine ca niciodată.

Xonia s-a dezbrăcat pentru Eurovision, dar fără succes

”A fost un vis de al meu de când eram mică să ajung să reprezint România în concursul Eurovision. Să știu că țara mea e mândră de mine. Am avut o pauză muzicală și m-am întors acum să vă arăt ceea ce iubesc să fac, și asta este să cânt, să fiu pe scenă, să fac show și să-mi folosesc toate calitățile la maximum. Sper că o să vă placă ceea ce am pregătit. Am muncit din greu cu echipa pe care o voi avea alături de mine pe scenă, dar și în backstage. Am vrut să vă arăt altceva și să vă arăt ceea ce înseamnă o poveste”, ne-a spus, în exclusivitate, anul trecut, Xonia.

Mai mult decât atât, Xonia nu a glumit deloc când a vorbit de toate calitățile ei, pentru că, fără să stea prea mult pe gânduri, a acceptat să pozeze aproape dezbrăcată, în cel mai artistic mod cu putință, punându-și astfel în valoare formele care, probabil, sunt invidiate de orice fotomodel.