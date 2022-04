In articol:

Hugh Hefner, fondatorul imperiului Playboy, a rămas în memoria tuturor pentru petrecerile extravagante pe care le susținea în Los Angeles, la Playboy Mansion. Primul român care a participat la una dintre petrecerile exclusiviste organizate de Hugh Hefner a fost Ilie Năstase.

Cum arătau petrecerile extravagante organizate de Hugh Hefner

Ilie Năstase, primul român ce a participat la petrecerile lui Hugh Hefner a povestit din picanteriile întâmplate la Playboy Mansion:

„Da, L-am cunoscut pe Hefner. Am fost la Playboy Mansion, l-am vizitat. În general, acolo îl vizitau cei cunoscuți, actorii, cântăreţii, prieteni de-ai lui. Se întâmpla în perioada în care jucam la Los Angeles, jucam cu echipe de acolo. Îi plăcea și lui tenisul, nu doar femeile frumoase. Avea chiar un teren acasă și ne plăcea să mergem să jucăm acolo. Făcea și petreceri în pijama, am fost și eu de câteva ori. Așa l-am cunoscut eu pe Hefner, era un om normal. A murit la 91 de ani, era mai bătrân cu 20 de ani decât mine”, a declarat Ilie Năstase pentru click.ro.

Cum arătau petrecerile lui Hugh Hefner. Ilie Nastase se poate lăuda că a luat parte la ele [Sursa foto: Shutterstock]

Cine sunt românii care au intrat în casa lui Hugh Hefner

Dan Silviu Boerescu, fost redactor şef şi director editorial al Playboy România, a povestit că părintele imperiului Playboy era un personaj fascinant, iar petrecerile pe care le organiza la vila sa din America, Playboy Mansion, erau memorabile.

„Hugh Hefner e un personaj mitologic. L-am văzut în 2000, la prima conferinta Playboy. Atunci nu era înconjurat de femei frumoase. Era o chestie de protocol, a făcut poze, apoi a dispărut. Atunci erau fabuloase petrecerile la Playboy Mansion. Primul român care a fost acolo nu am fost eu, ci a fost Ilie Năstase, în anii ’70. Chiar în albumul memorial Playboy există o poză cu Ilie Năstase la Mansion. Erau nişte mici orgii, în sensul bun al cuvântului. Participarea în sine era un eveniment. O dată în viaţă vezi grota celebră unde în anii ’70 stătea Hugh Hefner înconjurat de femei în costume de baie sau fără”, a povestit Dan Boerescu pentru libertatea.ro.

Fostul redactor şef al Playboy România spunea că Hugh Hefner a fost îndrăgostit de Marilyn Monroe şi va fi înmormântat la un metru distanţă de aceasta.

„Hugh Hefner a spus că Marilyn Monroe era o fată cu care îi plăcea al naibii de mult să meargă la film. Şi acum, după ce a murit, va merge la film tot cu Marilyn Monroe. Fiindcă acum 30 de ani el a cumpărat locul de veci de lângă mormântul ei, lăsând clar în testament să fie îngropat la un metru de Marilyn Monroe”, precizează fostul director Playboy România.

Printre sutele de manechine care îi călcau pragul fondatorului Playboy, se numără și Andreea Mantea. Prezentatoarea a avut ocazia de a-l întâlni pe Hugh Gehner în 2008, după ce a fost remarcată pe paginile revistei Playboy. Andreea Mantea a fost invitată în Los Angeles, la Playboy Mansion pentru a-l întâlni, dar şi pentru a realiza un calendar sexy, alături de alte 11 modele internaţionale.

„Sunt nerăbdătoare să ajung acolo. Mă bucur că cei de la Playboy m-au ales cu atât mai mult cu cât nu sunt blondă. Ştiu că Hefner preferă blondele”, spunea Mantea la acea vreme.

„În prima zi în care am ajuns, am fost ceva mai liberă şi am avut şi eu timp de câteva cumpărături. După aceea a început însă un maraton de şedinţe foto. Mă trezeam la 7 dimineaţa şi ziua de lucru se încheia la 7 seara. A fost greu, dar plăcut în acelaşi timp”, povestea Andreea, imediat după experienţa inedită.

Surse: libertatea.ro, click.ro