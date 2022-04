Cum au fost primii ani ai Lorei în București: „Nu știam decât drumul dintre studio și locuință”. Artista, dezvăluiri neștiute de la începuturile în muzică

In articol:

Lora se numără printre cele mai sincere persoane publice din showbiz-ul românesc, iar cântăreața nu s-a ferit niciodată să spună lucrurilor pe nume și să vorbească, cu sinceritate, despre anumite perioade din viața sa.

Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că artista a povestit despre începuturile sale în muzică, explicând că primii ani în Capitală au fost foarte grei.

Totodată, blondina a mai povestit despre cum a reușit să se impună în fața masculilor din industrie, explicând concret modalitatea prin care a stat departe de situațiile neplăcute în care ar fi putut fi implicată, fiind la început de drum.

Lora: „Mi-am văzut de treaba mea, am fost muncitoare, serioasă”

Nu de puține ori, Lora a vorbit despre începuturile sale în industria muzicală, însă recent, artista a explicat pe îndelete parcursul său. Cântăreața a povestit că nu i-a fost deloc ușor, iar în primul an când a ajuns în București, aceasta știa doar drumul de la studio către locuința prietenilor săi care au găzduit-o o perioadă.

Mai mult decât atât, blondina a ma explicat că totdeauna și-a văzut de treabă, a fost muncitoare și serioasă, reușind astfel să facă performanță.

Cât despre relația cu masculii din industrie, Lora a explicat că a ajutat-o mult tonul vocii, reușind astfel să se impună în fața acestora, precizând: „M-am păzit...bine”.

„Foarte greu, primul an nu știam decât drumul dintre studio și locuința unor prieteni care m-au găzduit. Mi-a trimis Dumnezeu oameni faini care au crezut în mine și care m-au învățat despre acest oraș și jungla urbană de care te poți lovi. În principiu, mi-am văzut de treaba mea, am fost muncitoare, serioasă, am urmat și sfatul mamei: „Cu cât e un băiat mai frumos și mai bogat, cu atât fugi mai tare de el. Am avut grijă mereu la studio, eram îmbrăcată ca un băiețel și am muncit foarte mult. Sunt mulți oameni pe care nu i-am văzut de mult, dar mă recunosc doar dacă am haine largi și șapca pe cap. M-a ajutat foarte tare tonul vocii în relația cu masculii din industrie și nu numai, și m-am păzit… bine!”, a declarat Lora pentru Viva.ro.

Artista a apelat la terapie pentru a trece mai ușor peste greutăți

În cadrul aceluiași interviu, Lora a mai vorbit și despre terapie, la care a apelat pentru a trece mai ușor peste greutățile pe care le-a întâmpinat de-a lungul vieții sale. Astfel, artista susține că vizita în cabinetul unui terapeut ar trebui să fie obligatorie, în contextul în care activezi în industria în care, de asemenea, activează ea.

Din cauza faptului că în această industrie ești înconjurat de prea mulți oameni, dar și de prea multe păreri, nu îți mai poți da seama ce este real și ce nu, având astfel nevoie de o părere obiectivă din partea cuiva, spune cântăreața.

„Mi se pare obligatoriu să faci asta când lucrezi într-un astfel de domeniu și când ești înconjurat de atât de mulți oameni și auzi atât de multe păreri… Nu mai știi ce e real și ce nu. Ai nevoie de un om imparțial, obiectiv, care, contra unei sume modice, îți spune adevărul.”, a mai adăugat Lora pentru sursa citată anterior.

Lora [Sursa foto: Instagram]