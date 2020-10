Jador [Sursa foto: Instagram]

Jador este unul dintre cei mai celebri artiști din showbiz-ul românesc. După participarea lui la emisiunea Puterea Dragostei, cântărețul se bucură de un succes pe care-l merită din plin. Pe de altă parte, Jador este și unul dintre cei mai râvniți bărbați din România. Acesta se bucură de multă faimă, dar și de multe domnișoare, care roiesc în jurul lui, la fiecare apariție. În urmă cu ceva timp, artistul făcea declarații emoționante, în cadrul reality show-ului de la Antena Stars. Acesta povestea despre unica lui iubire, spunând că pe acea femeie o va iubi toată viața.

Jador, declarație pentru Georgiana

Dezvăluirile emoționante și pline de iubire pe care le făcea Jador în urmă cu ceva timp, nu au rămas neauzite. Se spune că prima iubire nu se uită niciodată. La fel este și-n cazul lui Jador, care o va iubi mereu pe Georgiana, tânăra care i-a fost alături ani la rând, încă de pe vremea când acesta nu era cunoscut. Un motiv pentru care a apreciat-o mult este și acest fapt.

Jador și Georgiana[Sursa foto: Instagram]

”A fost singura pe care am iubit-o. Și am greșit mult față de fata aia, cu atitudinea mea. Nu merita, e o fată de nota zece. Dar eu încă o mai iubesc, cred c-o s-o iubesc toată viața mea. Dar n-o iubesc destul, înțelegi? Oricum când mă îmbăt, mă gândesc numai la ea. Beau un pahar de vin și gata”, a spus Jador.

Jador și Georgiana, ipostaze compromițătoare

Pe internet circulă o fotografie care i-a pus pe jar pe fanii emisiunii Puterea Dragostei. Jador apare într-un tik tok, pe contul lui, unde se poate observa patul din dormitorul lui. Ulterior, Georgiana a apărut într-o fotografie, în patul din camera lui Jador. Se poate observa din imaginea de mai jos, postată pe Instagram, de Viperele Vesele, că este vorba ce același pat. Acest lucru le dă de gândit fanilor emisiunii Puterea Dragostei.

Jador și Georgiana[Sursa foto: Instagram]

foto - Instagram/ Viperele Vesele