Cum au fost surprinși Emily Burghelea și iubitul ei, după ce s-au logodit?! Ea stătea deasupra lui și îi făcea...: „Știi că te-am filmat, nu?”

În urmă cu o zi, Emily Burghelea a fost cerută în căsătorie, în cel mai neașteptat mod. Fosta asistentă tv a fost invitată în platoul emisiunii Teo Show, alături de partenerul ei de viață.

Emily Burghelea, declarație de dragoste pentru iubitul ei

Blondina nu se aștepta la ceea ce avea să urmeze. Andrei s-a așezat în genunchi și a cerut-o de soție în fața tuturor, în direct. Vizibil emoționată, tânăra de 21 de ani aproape a izbucnit în lacrimi și a spus „DA”, fără să stea pe gânduri.

La scurt timp după momentul care i-a luat prin suprindere pe toți cei care l-au văzut, Emily i-a făcut cont de Instagram iubitului ei, iar acesta a început să posteze mai multe imagini și filmulețe cu iubita lui. La un moment dat, bărbatul a surprins un gest romantic făcut de Emily. (Cine este bărbatul care a cerut-o în căsătorie pe Emily în direct? Primele imagini cu chipul lui)

Fără să știe că este filmată, carismatica blondină i-a făcut o declarație de dragoste lui Andrei. Stătea deasupra lui și îi spunea cât de surprinsă este de ceea ce poate să facă. Ulterior, i-a spus că a filmat-o, râzând.

„Deci este absolut fantastic ce poți să faci tu. Cu tot, cu tot, cu tot. Deci te iubesc”, i-a spus Emily iubitului ei, în timp ce acesta o filma.

„Știi că te-am filmat, nu?”, i-a răspuns Andrei, râzând.

Emily, cerută de soție în direct. Primul mesaj postat de blondină

Emily Burghelea a postat un mesaj la scurt timp după ce i-a fost pus inelul pe deget. Fosta asistentă tv a promis că va filma un vlog în care va da mai multe detalii despre această perioadă frumoasă din viața ei. Fanii așteaptă cu siguranță să îl prezinte pe Andrei fără mască. Toți sunt curioși cine este cu adevărat bărbatul care o face fericită pe blondină.

„Si da.... am zis DA! 💍 Urmeaza vlog pe youtube cu toate detaliile. Inca sunt in stare de soc. Nu ma asteptam NICIODATA sa intre in DIRECT. A fost fantastic. A organizat totul extrem de bine. Mi-a luat cel mai frumos inel, mi-a facut cea mai frumoasa surpriza... iar eu.... Eu i-am facut instagram, cu sau fara voia lui. 🤷🏼‍♀️

Mi-a zis ca o sa ma filmeze in cele mai DUBIOASE ipostaze. Am zis ca glumeste. Nu glumea. Suntem la restaurant si in 30 de minute a pus 10 story-uri cu mine.

Oare o sa regret asta mai tarziu?! 😅 Nu stiu... dar... ce stiu sigur este ca nu voi regreta ca am zis DA. Te iubesc mult, bai! ❤️💍”, a declarat Emily Burghelea pe pagina ei de Instagram