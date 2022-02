Cum au fost surprinși Ioana și Ilie Năstase, înainte ca bruneta să fie agresată de o femeie! Nimeni nu ar fi bănuit ce a urmat

In articol:

Ioana Năstase a trecut printr-un adevărat coșmar weekendul trecut, atunci când se afla alături de soțul ei la un restaurant de fițe din Capitală. Cei doi au pășit în local extrem de fericiți și lipsiți de griji, neștiind ceea ce va urma să se întâmple.

Bruneta a fost agresată sexual de o femeie, care a început să o atingă în părțile intime, totul sub privirile lui Ilie Năstase, care nu a ridicat nici măcar un deget pentru a-și salva partenera de viață. Ba chiar acesta a încurajat-o pe individă să continue cu gesturile obsecene.

Imediat cum au părăsit restaurantul, Ioana i-a reproșat fostului tenismen că nu a ajutat-o, iar totul s-a transformat într-o ceartă monstru, în parcare. Cei doi s-au despărțit, iar în momentul de față Ilie Năstase a plecat în Paris și nu se știe când revine.

Au venit împreună, cu zâmbetul pe buze, și au plecat despărțiți

Imaginile surprinse de paparazzi Click.ro îi surprind pe Ilie și pe Ioana Năstase mai fericiți ca niciodată. Pe chipurile lor se poate citi iubirea pe care și-o poartă.

Cei doi parchează mașina în apropiere de restaurant și merg pe jos câțiva pași până la locația exclusivistă. Atmosfera este una liniștită și nimeni nu bănuia ce avea să urmeze.

O femeie a agresat-o pe brunetă chiar de față cu soțul ei care nu doar că nu a intervenit, ba chiar a încurajat-o pe individă să continue.

„Mi-a pus mâna pe toate cele, mi-a tras fermoarul de la bluză. Într-un restaurant să faci așa ceva…au văzut oamenii ce s-a întâmplat. Ilie era la masă, el îi spunea: “Ok, dă-i.”. Adică lui îi plăcea ce se întâmpla acolo. De dragul lui am rămas, consumase alcool și nu am vrut să se urce așa la volan. Eu așa ceva nu am trăit, sunt șocată. Încă actualul meu soț se uita la ea, râdea, vedea tot ceea ce face. Eu am încercat să mă feresc. Nu este corect și normal”, a povestit Ioana Năstase, pentru Impact.ro .

Ilie Năstase a plecat imediat după incident

După ce au ieșit din restaurant, bruneta și-a luat la rost soțul, care a început să o facă cu ou și cu oțet, iar toată lumea din parcare a auzit scandalul celor doi. Ioana și Ilie au plecat pe drumuri separate, ba chiar fostul tenismen a plecat din România și are doar bilet dus.

„E dureros și groaznic ce am trăit, am făcut publică chestia asta ca nu pățească și alte femei că mine. Până la mașina i-am spus că nu e frumos ce s-a întâmplat, că orice bărbat ar sari să-i ia apărarea femeii lui, iar el mi-a răspuns foarte urat, nu se pot reproduce acele cuvinte. În seara respectivă, am plecat separat, fiecare la casa lui.

Am venit acasă, nu m-am ridicat din pat până aseară la ora 17, sunt încă în stare de șoc. A zburat a doua zi la Paris.

Mi-a zis cu 2 zile înainte că are treaba și nu m-a întrebat dacă vreau să merg cu el. Mi a zis că nu știe când se întoarce, că și-a lua bilet doar de dus”, a declarat Ioana Năstase pentru Click!.