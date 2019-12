Cea mai recentă piesă lansată de The Motans, „Bine indispus”, a cumulat peste 2.5 milioane de vizualizări pe YouTube și se aude la cele mai cunoscute posturi de radio.

Întrebat despre cum îi vin ideile atunci când compune o piesă, artistul The Motans a povestit că unele linii melodice au pornit de la secvențe din vis. „Cel mai greu atunci când dormi. Trebuie să te trezești și să înregistrezi imediat. Slavă Domnului că există telefon mobil! Adesea mă trezesc și înregistrez liniile melodice pe care le aud în somn. Merită!”, explică Denis Roabeș, artistul The Motans.

Pasiunea pentru muzică vine din familie, a mai dezvăluit el. „Tata a fost chitarist în adolescență, avea o trupă. Iar eu am învățat să cânt pe chitara care mi-a rămas de la el, m-am simțit mândru că am învățat așa!”, a mai spus Denis Roabeș, artistul The Motans.

De sărbători, Denis speră să ajungă acasă, să își viziteze familia. „Eu cred că Crăciunul ar trebui sărbătorit în familie, cu cei dragi. Mirosul de portocale îmi amintește mereu de Crăciunul din copilărie. Nu am neapărat o mâncare preferată, dar îmi place mult să mănânc și cred în mâncarea gătită cu dragoste! De Revelion o să lucrez – o să cânt, apoi mă voi distra cu colegii”, a precizat Denis Roabeș, artistul The Motans.

Cine este Denis Roabeș – The Motans

The Motans este trupa fenomen care s-a făcut remarcată prin stilul metaforic în care își interpretează piesele. Colaborările cu artiști precum Delia, Irina Rimes, Inna și Dara i-au făcut pe aceștia să se audă pe toate radiourile din România. Denis Roabeș, solistul trupei The Motans are 29 de ani, a ales numele trupei după ce, timp de mai multe nopți, artistul visa numai motani.

El este și un mare iubitor al pisicilor și a considerat că acest nume pentru trupă este cel mai potrivit, iar acum Denis Roabeș, artistul The Motans se poate lăuda cu un succes uriaș.