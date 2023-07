Cum decurg vacanțele în familia Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda? Decizia pe care cei doi soți au luat-o în privința celor două fetițe ale lor, în ultimul concediu: „ Pe drum am stabilit asta”

In articol:

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au devenit soț și soție în 2019, iar în prezent formează una dintre cele mai frumoase familii din showbiz-ul românesc.Prezentatoarea TV și soțul ei sunt mai fericiți ca niciodată și sunt doi părinți împliniți, căci au împreună două fetițe, pe Victoria și Iris.

Gabriela și Tavi vorbesc mereu despre copiii lor și nu se feresc să povestească despre lucrurile care se întâmplă în familia lor, indiferent dacă este vorba despre momente frumoase sau mai puțin plăcute.

Recent, întreaga familie Cristea-Clonda și-a petrecut vacanța în Bulgaria, iar Tavi a povestit cum decurg concediile în care el și Gabriela merg însoțiți de fetițele lor. Celebrul artist a dezvăluit că viața de părinți nu e tocmai ușoară, iar el și soția sa nu prea au momente pe care să le petreacă singuri în vacanțele lor. Cei doi trebuie să fie tot timpul atenți la Victoria și la Iris, care au mereu chef de joacă.

Totuși, Tavi Clonda a mărturisit că fetele lor au crescut și au început să se joace amandouă, așa că el și Gabriela mai au câteva clipe de respiro.

„A început să fie mai ușor cu fetele în vacanță. , a declarat Tavi Clonda pentru Ego.ro.

Ce au hotărât Tavi și Gabriela în legătură cu fetițele lor

În vacanța din Bulgaria, prezentatoarea TV și soțul ei au luat o decizie importantă în ceea ce le privește pe cele două fetițe ale lor. Mai exact, cei doi părinți au hotărât să vorbească tot concediul în limba engleză cu Victoria și Iris, iar fetițele s-au conformat.

Victoria, fetița cea mare, știe deja să vorbească în engleză și a început să o învețe și pe surioara ei mai mică, lucru care i-a bucurat foarte tare pe Tavi și Gabriela, care au fost uimiți de cât de repede rețin fetițele lor cuvintele din limba străină.

„Le este cam suficient să se joace amândouă, dar la un moment dat Victoria se împrietenește un pic mai repede pentru că este un pic mai mare și găsește copii, Iris nu se supără prea repede, se joacă și singurică. Victoria și știe foarte bine limba engleză, Iris acum o mai ”rupe” așa un pic, învață de la surioara ei. Victoriei îi place foarte mult, mă moștenește să zic așa, și eu sunt un vorbitor de engleză. Chiar acum în vacanță am zis că o să vorbim numai în limba engleză, de pe drum am stabilit asta, dar când am ajuns acolo îmi vorbeau și mie în engleză. E simpatică rău”, a mai povestit amuzat Tavi Clonda.

Cât de stricți sunt Gabriela Cristea și Tavi Clonda în creșterea micuțelor

Tavi Clonda a vorbit și despre modul în care el și Gabriela Cristea au ales să își crească fetițele. Soțul prezentatoarei TV a mărturisit că este foarte mulțumit de felul în care sunt educate micuțele și a declarat că nici el, dar nici Gabriela Cristea, nu sunt duri cu Victoria și Iris. Artistul a povestit că nu își ceartă deloc fetițele, dar el și soția sa știu să le impună acestora o limită, fără să ridice tonul în discuțiile pe care le poartă cu ele.

„Polițistul rău chiar nu este nimeni din familie. În niciun caz bunica. I-am explicat eu mamei ce făceam eu la mamaie, la bunica mea, că făceam tot ce voiam. Sub supraveghere, dar tot făceam ce voiam. Și atunci a înțeles că rolul bunicii este să fie de acord. Părinții mai pot spune un ”NU”, dar buncii nu prea spun chestia asta. Nici Gabriela nu este polițistul cel rău, dar dacă depășesc o limită nu ridicăm tonul, dar suntem destul de autoritari și le spunem: gata, până aici”, a mai declarat Tavi Clonda

În ceea ce privește timpul pe care fetițele îl petrec pe telefon, celebrul artist a recunoscut că Victoria și Iris stau destul de mult în fața micului ecran. Deși au un program pe care ar trebui să îl respecte cu privire la gadget-uri, Tavi a mărturisit că le lasă mai mult timp pe fetițele sale să se joace pe telefon, deși știe că nu este un lucru bun și le poate dăuna.

„Spre exemplu stau foarte mult pe telefon. În afară că au un program, le mai las un pic în plus, însă când le spun că ajunge ele înțeleg. Încerc să le explic de cele mai multe ori de ce nu este bine să facă un anumit lucru. Cum ar fi cu telefonul mobil că le strică ochișorii. De multe ori aruncă telefonul că îmi și vine să le zic să nu-l arunce așa tare că mâine îl vor iar. Atâta timp cât ești prezent în viața lor și observi toate lucrurile, și cele bune, și cele rele, poți să spui unde sunt limitele. Dar dacă tu nu ești acasă și ești plecat mereu atunci este destul de greu să faci lucrul acesta”, a mai spus soțul Gabrielei Cristea.