Cum decurgea o zi din viața lui Gheorghe Mustață, când era la pușcărie? Sportivul a povestit depsre cea mai grea perioadă din viața sa: "Important e să știi să îți umbli singur la psihic"

Gheorghe Mustață este un sportiv celebru din lumea fotbalului românesc. Acesta este fostul lider al galeriei Stelei, conducând ani buni galeria Peluza Nord. Sportivul a fost închis timp de 6 ani pentru mai multe capete de acuzare, iar acum este liber și se bucură de viață.

Cum a rezistat Gheorghe Mustață în pușcărie?

Gheorghe Mustață a fost invitat în emisiunea lui Adiță Voicu, Fiță cu Adiță, unde și-a deschis sufletul și8 a vorbit despre cea mai grea perioadă din viața lui. Acesta a dezvăluit cum a reacționat când a auzit sentința, dar și cum a reușit să reziste în arest.

"O perioadă foarte grea a fost perioada asta de 6 ani, în care am stat în pușcărie, zi la zi. Când am auzit pedeapsa de 13 ani, am stat, m-am gândit, niciodată nu am căzut psihic. M-am dus drept înainte și am zis 'Am dus atâtea, nu pot să o duc pe asta?' Am trecut cu bine peste, important e să fii sănătos, să te întreții, să știi să îți umbli singur la psihic. Dacă îți umbli singur la psihic și gândești că tu trebuie să nu clachezi și să o iei pe drumul drept, atunci treci peste." , a declarat Gheorghe Mustață.

Cum arăta o zi din viața deținutului Gheorghe Mustață?

Dacă te întrebai cum arată o zi din viața unui pușcăriaș, Mustață a spus totul cu lux de amănunte. Se pare că sportivul a fost închis cu mai multe nume celebre din România, de mare calibru. Iată despre cine este vorba.

"Dimineața, programul la ei este să faci un pic de sport. Trebuie să faci pentru că nu poți să mănânci mâncarea de acolo. N-ai cum. La pușcăria, pe vremea lui 2000, se făcea pârnaie. Și acum când te duci nu e vacanță, că suferi mult. Eu am stat cu foarte multe VIP-uri acolo. Începând de la Dan Voiculescu, se sfârșește cu miniștri cunoscuți, care, oamenii când au ajuns acolo din puf în ploșnițe, de exemplu când a intrat Dan Voiculescu în pușcărie, toată pușcăria urla, vuiau toți. Parlamentarii când intrau pe poartă le înghețau mâinile și picioarele, nu știau pe unde să o ia.Procurorul care m-a arestat a intrat și el acolo.", a mărturisit Gheorghe Mustață, în emisiunea difuzată pe canalul de YouTube Fiță cu Adiță.



