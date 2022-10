Cum era, de fapt, viața Ronei Hartner alături de fostul soț: „Coșmar”. A povestit abia acum prin ce trecea: „Am avut impresia că m-am căsătorit cu întunericul”

In articol:

Rona Hartner nu a avut o viață ușoară. O lungă perioadă de timp s-a luptat cu boala, după care a urmat divorțul de cel pe care l-a crezut iubirea vieții sale.

Totuși, aceste lucruri nu au doborât-o, ci au făcut-o și mai puternică și au motivat-o să aleagă doar ce e mai bine pentru ea în viață.

Rona Hartner nu a avut o viață ușoară atunci când trăia alături de fostul său partener. [Sursa foto: Facebook ]

Citeste si: Biografie Rona Hartner: Vârsta, cariera și detalii inedite din viața artistei: S-a luptat timp de un an cu cancerul

Citeste si: Adda a aflat că are două chisturi pe creier! Cum se simte vedeta- kfetele.ro

Citeste si: Saveta Bogdan se plânge că a ajuns la sapă de lemn și abia îi mai ajunge pensia- bzi.ro

„M-a îndepărtat de toată lumea, inclusiv de fata mea”

Rona și fostul ei soț au avut o căsnicie de doar doi ani și jumătate. Chiar dacă nu a durat foarte mult, acea perioadă a făcut-o foarte nefericită pe actriță.

Vedeta a mărturisit că mariajul era unul toxic și că fostul său partener a încercat să o izoleze de prieteni, de familie și i-a pus bețe în roate până și în carieră.

„Uneori, persoana care vrea să te câștige stă foarte mult cu tine. Te face foarte fericit pe tine și vrea să distrugă tot ce e în jurul tău, să te izoleze. De aceea, vezi dacă persoana cu adevărat te iubește privind cât de mult îți iubește anturajul din jurul tău și lumea din jurul tău. M-a îndepărtat de toată lumea, inclusiv de fata mea. Proiectul lui, el, tot ceea ce era, devenise prioritar. Eu am trecut pe planul doi și chiar mult mai departe.”, a povestit Rona Hartner pentru un post de televiziune.

După despărțire, Rona s-a concentrat pe carieră și pe lucrurile importante pentru ea. Artista spune că un rol important în vindecarea sa l-a avut religia.

Citeste si: Rona Hartner nu și-a revenit nici acum după moartea tatălui ei! Artista își amintește cu durere ziua în care bărbatul a părăsit această lume: „Eu i-am închis ochii”

„Persoana respectivă, cu care am fost căsătorită, avea un spirit zâzanie în care se certa din absolut nimic. Începeau toate certurile vineri, când trebuia să am weekendul pentru fata mea. De vineri până duminică era coșmar. Pe mine religia m-a ajutat să văd. Eu sunt o persoană luminată și am avut impresia că m-am căsătorit cu întunericul.”, a mai spus Rona.