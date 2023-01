Cum este cunoscută Iulia Vântur în India. Dan Negru a fost surprins să audă cum au numit-o indienii pe fosta ptrezentatoare TV: ,,Mi-am dat seama că e vorba de ea”

In articol:

Iulia Vântur este una dintre cele mai cunoscute vedete din showbizul autohton. Aceasta trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Salman Khan, unul dintre actorii celebrii ai Indiei. În urmă cu ceva timp, frumoasa blondină a lăsat în urmă cariera pe care o avea în România și s-a mutat alături de bărbatul pe care îl iubește.

Ce poreclă i-au pus indienii Iuliei Vântur

Fosta prezentatoare TV Iulia Vântur [Sursa foto: Instagram]

Dan Negru este cel care a dezvăluit ce poreclă i-au pus indienii frumoasei Iulia Vântur. Acesta a mărturisit că se afla în vacanță în India, iar în momentul în care ghidul cu care se afla vedeta a aflat că este roman l-a întrebat pe prezentator dacă o cunoaște pe Lula. La început nu și-a dat seama despre cine este vorba, dar totul a început să fie mai clar în momentul în care bărbatul l-a menționat pe Salman Khan.

„Am sunat-o pe Iulia Vântur din New Delhi și i-am spus că un ghid cu care am fost la Taj Mahal, auzind că sunt din România, m-a întrebat dacă am auzit de Lula. Nu știam care Lula. Apoi, omul mi-a spus de Salman Kahn și mi-am dat seama că e vorba de Iulia. I-am povestit asta la telefon”, a povestit Dan Negru potrivit Unica.

Cum a fost primită Iulia Vântur în India

Chiar dacă a ales să se mute în țara bărbatului cu care este împreună de mai bine de zece ani, Iuliei Vântur nu i-a fost deloc ușor. A durat foarte mult timp până vedeta le-a demonstrat indienilor de ce este capabilă, iar acum are o carieră de succes atât în lumea actoriei cât și în industria muzicală. Însă, aceasta susține că nu ar fi putut face nimic fără susținerea iubitului ei.

„E o sabie cu două tăișuri. Oamenii ignoră talentul tău sau lucrurile de care ești capabil și spun că e totul datorită conexiunii. Mi-a luat ani de zile să dovedesc că merit locul în care sunt, că am lângă mine un om care să mă ghideze, să mă susțină. Oamenii habar nu aveau cine sunt. Nu știau trecutul meu profesional. Nu știau nimic de mine. Pentru ei, eram o simplă fată care voia să fure „giuvaierul” națiunii”, a mărturisit Iulia Vântur, în urmă cu mai multă vreme”, a mărturisit fosta prezentatoare TV în urmă cu ceva vreme.