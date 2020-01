Călin Ioan Liță este un tânăr de 18 ani care studiază teologia. El a fost diagnosticat acum câteva săptămâni cu cancer de colon, având metastaze multiple.

Pentru a fi alături de el, mama băiatului a demisionat de la locul de muncă.

Doctorii din România nu i-au dat nici o șansă, însă o echipă de medici turci au acceptat provocarea de a-l trata de boala nemiloasă.

”De câteva săptămâni, viaţa mea a luat o întorsătură cumplită, am fost diagnosticat cu cancer de colon avansat cu metastaze. Mi s-a spus că ce am eu este un caz foarte rar, 1 la 10 mii de persoane. Am fost prima dată la spitalul din Curtea de Argeş, acolo au găsit un lichid în partea abdominala, am fost trimis la Bucureşti la Spitalul Universitar Municipal unde în urma analizelor, diagnosticul a fost unul crunt: CARCINOM MUCINOS COLON METASTAZIC CU 12 MUTAŢII GENETICE. Aveam dureri din cauza lichidului colectat în abdomen, din păcate nu mi s-a dat nici o şansă, am fost trimis acasă...”, spune Călin într-o postare pe Facebook.

Costurile pentru operația și tratamentul pe care Călin trebuie să îl urmeze se ridică la peste 70.000 de euro, însă tânărul are alături prieteni care deja au început o campanie de strângere de fonduri pentru a reuși să strângă suma necesară. La campanie participă și Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului iar în momentul de față s-au strâns peste 50.000 de euro.

După doar două săptămâni petrecute la clinica Anadolu din Turcia, rezultatele au început să apară iar Călin a început să se simtă mai bine, tratamentul început dând roade.

Vestea că organismul lui Călin a acceptat tratamentul le-a dat speranțe apropiaților că tânărul se va însănătoși, dar și putere să depășească momentele grele.

Chiar ieri Călin a încheiat cu brio a doua ședință de chimioterapie iar, după spusele medicilor, evoluția băiatului este considerată ”un miracol”. Tumoarea a început să se micșoreze și metastazele s-au oprit din evoluție, deși nu s-au redus, aceste schimbări fiind doar începutul luptei cu boala.

Nici turcii nu i-au dat șanse, dar au fost dispuși să încerce să-l trateze

Familia lui Călin au hotărât ca băiatul să meargă la tratament în altă țară, mai exact, în Turcia, la clinica Anadolu din Istanbul.

Când a ajuns la clinică, nici doctorii turci nu i-au dat prea multe șanse, spunând că depinde foarte mult de dorința lui de a trăi și de tăria cu care va lupta cu boala.

”Atunci am decis că trebuie să lupt până la capăt pentru mine, familia mea şi cel mai mult pentru frăţiorul meu mai mic pe care nu-l pot lăsa singur”, mai spune Călin.

Astfel, tratamentul a fost început imediat, uimirea doctorilor privind răspunsurile pozitive din partea corpului lui Călin fiind mare.

Nu se știe încă de câte ședințe de chimioterapie este nevoie pentru ca băiatul să se însănătoșească, deci costurile tratamentului continuă să crească, cel puțin până la efectuarea operației.

Familia lui Călin este una modestă, provenind din comuna argeșeana Mușetești, veniturile lor nefiind suficiente pentru acoperirea costurilor tratamentului. Mama lui Călin nu mai are loc de muncă în prezent.

Iată şi conturile unde puteţi depune bani pentru a îl ajuta pe Călin:

RO29 INGB 0000 9999 0984 4143 Cucu Lita (tatăl)

RON: RO64 INGB 0000 9999 0984 4095

EURO: RO29 INGB 0000 9999 0984 4143

Cod SWIFT: INGBROBU

Cod BIC: 606410008