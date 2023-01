Cum face Ella față valului de hate primit în ultima perioadă? Bruneta le răspunde răutăcioșilor care nu cred în durerea ei: "Câinii latră, ursul merge" | EXCLUSIV

In articol:

Ella a dezvăluit, chiar de ziua ei de naștere, ce i-a spus mama sa cu doar puțin timp înainte de a muri.

Ella, replică pentru răutăcioși

În exclusivitate pentru WOWnews, Ella i-a spus prezentatoarei Cornelia Ionescu motivul pentru care a decis să își sărbătorească ziua de naștere, pentru prima dată cu fast, ea fiind, în general, o persoană căreia nu îi place să organizeze evenimente mari cu ocazia unei aniversări. De data aceasta, Ella a îndeplinit ultima dorință a mamei ei, care, în ultimele clipe ale vieții, a pus-o să îi promită că va fi fericită și că se va distra mereu.

Ella și-a serbat ziua de naștere și a fost mai fericită ca oricând. Echipa WOWbiz a fost prezentă la evenimentul organizat într-o locație de lux. Ella ne-a acordat un interviu exclusiv în care a făcut dezvăluiri dureroase. Un subiect sensibil pe care l-a atins a fost valul de hate din mediul online. Ella s-a abținut până acum, dar odată cu aniversarea ei a vrut să le dea peste nas celor care comentează răutăcios la adresa ei, chiar și când suferă.

"Gura lumii nu o poți stăpâni niciodată și cred că nu e super mișto să fii plăcut de toată lumea. Așadar, cu hate-ul merg înainte, câinii latră, ursul merge. Am trecut prin cea mai grea perioadă a vieții mele, dar am învățat că trebuie să fiu și mai puternică decât cum am fost până acum, iar mama mi-a lăsat acest cadou, puterea. Cum a fost ea, așa mi-a dăruit asta simt și ei niciodată nu i-a plăcut ca eu să fiu tristă, să plâng, să am momente neplăcute. Așadar, sunt sigură că s-ar bucura să mă vadă astăzi zâmbind.", a declarat Ella.

Ella comunică cu mama ei de pe lumea cealaltă

Ella are o conexiune foarte puternică cu mama sa și, deși s-a stins din viață în urmă cu puțin timp, încă țin într-un fel legătura. Asta înseamnă iubire adevărată! Ella ne-a precizat că încă așteaptă ca mama ei să o mai sune să îi ureze cel mai frumos la mulți ani.

"Astăzi nu mai este astăzi fără ea. Cred că mai mult de jumătate din inima mea a plecat odată cu plecarea ei. E greu. E o adrenalină. Încă simt că nu mi s-a spus la mulți ai din partea ei. Încă aștept. Când am venit spre local, am văzut luna, strălucea atât de frumos. Dorința mea înainte de a pleca de pe pământ să o înmormântăm a fost așa... Am vorbit și cred că m-a auzit de acolo de sus când i-am zis că mi-aș dori să îmi vorbească prin semne cerești, prin nori, prin orice. În seara aceasta, ca și ultima seară pe care am petrecut-o pe ultimul drum a apărut o lună extraordinară de plină și luminoasă. Îmi vorbește de acolo de Sus.", a mai spus Ella.

Ella, totul despre sentimentele care au încercat-o în ziua înmormântării mamei ei

Cel mai sensibil subiect este momentul în care și-a condus mama pe ultimul drum. Ella nu s-a putut deschide în totalitate, însă a menționat că e vorba de multă durere. Totuși, a ținut și ține cont de dorința mamei ei și anume să fie fericită și mereu cu zâmbetul pe buze.

"Încă e prematur să vorbesc. E un subiect prea sentimental, încât îmi vine să plâng. E dureros pentru mine, dar am încercat să îmi iau viața din nou, ca și cum aș renaște și să îmi dau seama că într-adevăr ea e bine acolo. Îmi transmite tot felul de lucruri, îmi vorbește, simt asta.", a mărturisit Ella, la Online Story.

