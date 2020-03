Cum faci cartofi pai fara ulei, la cuptor. Sunt deliciosi!

Cartofii prajiti sunt slabiciunea noastra, a tuturor. Stim ca nu sunt sanatosi, dar de cate ori nu am mai putut rezista tentatiei si am "pacatuit" cu o portie generoasa de cartofi prajiti?! Citeste ce se intampla in organismul tau dupa ce mananci cartofi prajiti cu branza rasa.

Iti prezentam o varianta simpla de a pregati cartofi pai la cuptor. Nu ii scufundam in ulei, nu ii prajim, ci ii gatim simplu, la cuptor.

Cum faci cartofi pai la cuptor. Sunt la fel de gustosi precum cartofii prajiti

Ingrediente:

5 cartofi

2 albusuri

o jumatate de lingurita de sare

o jumatate de lingurita de piper

o jumatate de lingurita de boia de ardei dulce

Citeste si: 10 greseli frecvente pe care le faci atunci cand fierbi paste

Citeste si: Greselile pe care le comiti cand gatesti piept de pui. 6 greseli frecvente

Citeste si: Greselile mari pe care le faci atunci cand gatesti supa sau ciorba. 5 greseli de evitat in bucatarie

Mod de preparare:

Bateti albusurile cu un tel sau cu o furculita pana cand se amesteca bine cu condimentele.

Taiati cartofii pai. Aveti grija ca feliutele de cartofi sa aiba toate aproximativ aceeasi dimensiune pentru a se gati uniform.

Puneti cartofii taiati pai intr-un castron adanc. Turnati peste ei amestecul de albusuri cu condimente. Amestecati bine cu mainile pentru ca toate fasiile de cartof sa fie acoperite uniform cu mix-ul de ou si mirodenii.

Citeste si: Paine facuta in casa, fara dospire, fara framantare. Cea mai simpla reteta de paine

Citeste si: Chiftelele saracului. Reteta senzationala a lui Mircea Dinescu: chiftele cu cartofi si varza murata

Asezati cartofii intr-o tava tapetata cu hartie de copt. Aveti grija sa ii puneti intr-un singur strat. Nu se vor gati corespunzator daca asezati cartofii unii peste altii. De asemenea, ar fi bine sa nu ii lipiti, pentru a permite caldurii cuptorului sa circule corespunzator, iar cartofii sa se gateasca uniform.

Citeste si: Reteta de post - Dovlecei pane de post

Introduceti tava in cuptorul preincalzit, la 220 de grade. Dupa 10 minute, scoateti cartofii si asigurati-va ca ii intoarceti pentru a se coace si pe cealalta parte. Dupa alte 10-12 minute la cuptor si cand au capatat o culoare frumoasa, aramie, cartofii pai sunt gata.

Cum prepari cei mai CROCANŢI cartofi prăjiţi! Acesta este secretul

Fie prea tari, fie mai mult fierti decat crocanti, cartofii prajiti au nevoie de putin mai multa atentie decat le este acordata, in graba de a gati cea mai rapida garnitura. Afla cum sa faci cei mai buni cartofi prajiti la tine acasa si nu vei mai fi niciodata dezamagit de rezultat.

1. Alege cartofii potriviti

Cartofii potriviti pot fi cei albi, cu un continut scazut de apa. Astfel, vor absorbi mai putin ulei si vor fi mai gustosi. Cu toate acestea, cam toate tipurile general cunoscute pot fi folosite pentru a face cartofi prajiti (cartofii rosii, cartofii maro etc). Foloseste cam 2 cartofi la o persoana si suplimenteaza cantitatea in functie de numarul de persoane.

Citeste si: Pancove. Rețeta bunicii de gogoși ardelenești

Citeste si: Gogosi de post cu miere. Reteta de post de gogosi cu miere

Citeste si: Ciorbă de cartofi cu borș și leuștean. Rețetă de ciorbă de post

2. Pregateste-i pentru taiere

Curata bine cartofii, uniform, spala-i cu apa rece si pune-i deoparte.

3. Taie cartofii in acelasi fel

Cand trebuie sa tai cartofii, este important sa alegi o singura forma, pe care sa o folosesti pentru toata cantitatea de cartofi. Prin urmare, nu este recomandat sa tai un cartof pe lungime, altul pe latime, altul de-a curmezisul. Bucatile taiate trebuie sa aiba aproximativ aceeasi dimensiune, astfel incat sa se prajeasca uniform. In cazul cartofilor amestecati, unii mai grosi, altii foarte subtiri, acestia din urma ajung sa se arda, in timp ce bucatile groase nu se patrund bine si nu devin crocante.