Cum gestionează Nicole Cherry anxietatea de când a devenit mamă: „Mi-e teamă”

Nicole Cherry a adus pe lume primul său copil în urmă cu doar câteva luni. Responsabilitățile care vin la pachet cu statutul de mamă nu au speriat-o deloc. În ciuda faptului că a devenit părinte de la o vârstă foarte fragedă, ar spune unii, artista știa ce o așteaptă, însă nu a mai contat nimic pentru că și-a

dorit foarte mult să aducă pe lume un copil.

Nicole Cherry nu are deloc experiență ca mamă, însă cântăreața a știut de la început cum să gestioneze toată situația. În permanență este ajutată de membrii familiei sale. Ori de câte ori are nevoie, este cineva acolo pentru a o ajuta.

Nicole Cherry nu a avut traume după naștere

Nicole Cherry nu s-a confruntat cu anxietatea după ce a născut și nici nu are momente în care simte că nu se mai poate ridica atunci când simte lucrurile sunt dificile. Artista are întotdeauna familia aproape și face tot posibilul să petreacă cât mai mult timp alături de cei dragi, pentru că în jurul lor se simte cel mai bine.

„Nu sunt anxioasă! Am perioade în care nu mă simt prea bine dacă am o perioadă foarte încărcată și nu pot sta cu familia mea, dar nu știu dacă putem spune …

Eu cred că am o viață echilibrată și am puțin din toate și, cumva, să nu pic într-o latură din asta anxiaosă. Și am avut parte și de părinți care m-au susținut de fiecare dată, oameni care mi-au fost alături și cred că asta contează foarte mult în viața unui om”, a dezvăluit artista.

Ce temeri are Nicole Cherry în legătură cu fetița sa?

Nicole Cherry se teme cel mai mult ca nu cumva să se îmbolnăvească fiica sa. Știe că acela ar fi un moment extrem de dificil pentru un părinte. Uneori, aceste lucruri sunt inevitabile, însă cântăreața își dorește să rămână puternică pentru fiica ei și să nu se lase copleșită de emoții.

„Clar, mi-e teamă să nu răcească, să nu se complice în ceea ce privește sănătatea, să pot să-i dau educația pe care eu am primit-o de la ai mei, dar le fac față pentru că mi-am dorit acest copil. Știam cu ce încărcătură emoțională vine rolul de mamă și din acest motiv cred că am trecut cu brio și peste perioada de lăuzie și așa mai departe”, a mai adăugat Nicole Cherry.