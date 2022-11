Cum i-a ales Connect-R numele de scenă lui Jonhy Romano? Nimeni nu s-ar fi gândit la asta: „Încă din prima clipă am simţit că a fost ceva”

In articol:

Johny Romano este un fenomen al muzicii și asta denotă din succesul de care a avut parte în ultima perioadă. Tânărul, în vârstă de 24 de ani, a devenit practic faimos peste noapte, iar întâlnirea cu Connect-R a fost, după cum spune și un proverb celebru, "omul

Cum a dobândit Johny Romano numele de scenă?

potrivit, la momentul potrivit". Johny Romano a mărturisit că celebritatea nu l-a schimbat deloc și poate vorbi despre el cu aceeași modestie ca și până acum. Acesta are studii muzicale și spune că este și autodidact.

Johny Romano, pe numele său din buletin, Dragomir Dorian Florin, mărturisește că, încă din copilărie, a fost strigat pe numele de Johny. Asta se datorează numelui său de botez, Ionuț. Artistul a povestit cum a ajuns să i se spună Johny Romano.

„ Numele meu din buletin este Dragomir Dorin Florin, însă niciodată nu am fost strigat Dorin sau Florin. Poate doar la şcoală să-mi mai fi spus vreodată profesorii Dragomir. Numele meu de botez a fost Ionuţ, căci la noi există această tradiţie, de a se da un nume de botez care nu e trecut în buletin. Ce-i drept, nici Ionuţ nu am prea fost strigat, căci de când îmi amintesc eu, de la 2-3 ani, ai mei m-au strigat Johny.

Numele de scenă mi l-am primit la studio, chiar de la Nenicu (n. red. Connect-R), căruia nu îi venea să creadă când îi spuneam despre familia mea. I-am spus: «Nenicule, adevărat că sunt roman», şi atunci mi-a zis prima oară Johny Romano.” , a povestit vedeta, pentru Revista VIVA!.

Johny Romano, despre succesul neașteptat

Artistul a avut parte de un succes despre care, spune el, a fost neașteptat. Nu ar fi crezut vreodată că piesa lui, „Na Janao”, în colaborare cu Connect-R, sau alte piese pe care artistul le-a lansat, să cunoască succesul atât de repede. Cu atât mai mult, faima nu l-a schimbat și poate să vorbească despre el cu aceeași modestie cu care vorbea și înainte de celebritate.

„ Neaşteptat pentru oricine, aş zice eu. Îmi imaginez că a fost neaşteptat chiar şi pentru Nenicu sau pentru managementul nostru. Nu pot să zic că m-a afectat foarte tare faptul că lumea a început să mă recunoască. Eu dintotdeauna, în cercurile mele mici, eram cunoscut, când mergeam undeva, atrăgeam atenţia oamenilor. Pot să vă spun cu mâna pe inimă că nu mă afectează în niciun fel faptul că mă ştiu mai mulţi oameni, eu încă sunt eu, acelaşi Johny, şi nu o să mă schimb prea curând.”, a mărturisit Johny Romano, pentru sursa citată.

Cum a fost prima întâlnire dintre Johny Romano și Connect-R?

Johny Romano a fost contactat de Connect-R pe rețelele de socializare și au stabilit o întâlnire la studio. Artistul a mărturisit că avea multe emoții și îi era teamă să nu se întâmple nimic rău pe parcursul întâlnirii.

„ Încă din prima clipă, de când mi-a scris el pe Instagram, am simţit că a fost ceva aşa… că se întâmplă ceva, că Universul s-a apropiat de mine rău de tot. Mai era cineva cu mine atunci când am citit mesajul şi îmi amintesc şi acum ce i-am spus: «Există un plan în desfăşurare pe care eu nu îl văd acum!». Am vorbit, am stabilit să vin la el la studio. Doamne, ce emoţii… nu vă puteţi închipui! Când m-am apropiat de uşă, simţeam că îmi fuge pământul de sub picioare, îmi auzeam bătăile inimii ca nişte bătăi de tobe.”, a povestit artistul.

Vedeta a avut parte și de câteva momente de ghinion la întâlnirea care urma să îi schimbe în totalitatea cariera.

„ Am avut şi ghinion, pentru că trebuia să îmi pună un instrumental şi să îi fac o demonstraţie, pe loc, dar nu mergea netul chiar în clipa aia.”, a adăugat Johny Romano.

După 8 ore de discuții, cei doi au ajuns să se împrietenească și să se simtă confortabili unul în prezența celuilalt. Spre sfârșitul întâlnirii, Johny Romano i-a făcut o demonstrație muzicală celebrului cântăreț, Connect-R, iar asta l-a făcut să își dorească să colaboreze împreună.

„ Din vorbă în vorbă, mi-a pus un beat de rap belea şi am început să dau pe el. Ăla a fost momentul în care s-a ridicat al meu, a început să ţipe, să mă filmeze, zicea doar «wow, wow!», iar eu nu mai ştiam ce să zic. Acum, fie vorba între noi, chiar a fost bun, îl avem postat şi eu, şi el.”, a mărturisit Johny Romano.

