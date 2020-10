Letiția și Alexandru Diamant [Sursa foto: Captură TV]

Letiția Diamant i-a impresionat pe jurații de la emisiunea ”Chefi la cuțite”, cu un preparat tradițional țigănesc, o tocană cu o turtă de mălai. Ba mai mult, chef Cătălin Scărlătescu în timp ce degusta a numit-o „tocana primarului”, pentru că avea de toate în farfurie. Femeia s-a apropiat de stilul lui chef Scărlătescu, spunând că la fel ca ea și el „bagă mult în farfurie.”.

In articol:

De asemenea, femeia a venit însoțită de soțul ei, cu toate că el a mărturisit că bărbații nu au ce căuta în bucătărie, de data acesta și-a ajutat soția. „Această mâncare face parte din cultura noastră. Vreau să-i încânt cu această delicatescă. Letiția a muncit două zile pentru a face acea turtă în cuptorul de cărămidă, să le arătăm cum se făcea pe timpuri turta de mălai țigănească.” , a spus soțul Letiției.

Citeste si: Povestea impresionantă de viață a concurentului de la Chefi la cuțite! La 18 ani avea deja un milion de dolari și a fost arestat de FBI

Citeste si: Cu ce bărbat a fost surprinsă Bianca de la Puterea dragostei, după ce s-a despărțit de Livian - evz.ro

Citeste si: Amenințări mafiote între Lino Golden și un concurent de la ”Chefi la cuțite”! ”Acest orfan îți va rupe picioarele! Plătește pe cineva să mă bată”

Pe parcursul emisiunii, acesta a lăudat-o pe Letiția, „Este cea mai bună bucătăreasă din Vâlcea.”, a spus bărbatul. Cu toate că femeia nu dorește să iasă din comunitatea de rromi, aceasta a refuzat să participe la diferite concursuri, de data aceasta și-a impresionat soțul și a venit să participe la ”Chefi la cuție”.

În cadrul emisiunii, Letiția Diamant și-a făcut apariția cu niște bijuterii din aur și diamante. „Averea noastră, moștenirea e aurul. Dăm moștenirea din fată în fată. Fetele la noi când se mărită, noi venim cu 20, 30 de mii de euro, iar fata vine domnișoară cu 50 sau 100 de galbeni la gât.”, a povestit Alexandru Diamant.

Letiția și Alexandru Diamant [Sursa foto: Captură YouTube]

Cum a ajuns bărbatul să facă trei facultăți

Dacă femeia le-a pregătit celor trei jurați un preparat gustor, soțul ei a venit cu câteva cărți scrie de el și cu un ziar, acesta a mărturist că este un ziarist. „Eu sunt ziarist, am scris vreo patru cărți”. Alexandru Diamant a povestit cum a ajuns să facă trei facultăți și de unde i se trage pasiunea pentru jurnalism. „Eram mic copil și mă duceam cu tata, noi plecam din martie la Timișoara, Arad. Eu sunt țigan argintar, cu inele, cu cercei. În momentul când eu plecam de la școală, îmi dădeau un mic catalog. (...) când ajungeam în comuna asta eu mă duceam la școală, mergeam în clasă. Stăteam două săptămâni îmi punea note și plecam în altă parte. Mă plimbam în toată țara. M-am ambiționat. Am stat să învăț două luni și jumătate în casă și așa am intrat la facultate. Am terminat Facultatea de Istorie-Filologie. Dup am urmat încă odată: Dreptul și Litere. Și îmi place microbul ăsta de jurnalism.” , a spus bărbatul.

În plus, cei doi formează un cuplu de 40 de ani și se delară fericiți alături de cei 5 copii, 18 nepoți și 7 strănepoți.