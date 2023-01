Cum i-a schimbat Alex Velea viața lui Philip. Reacția fostului concurent de la Puterea Dragostei la adresa artistului: ”Și-a adus aminte el”

In articol:

Philip Albu s-a făcut remarcat în cadrul show-ului ”Puterea Dragostei”, unde s-a înscris pentru a-și găsi jumătatea.

Ceea ce s-a și întâmplat pentru o perioadă, atunci când a format un cuplu cu Berna. Ulterior, ghinionul l-a urmărit și relația a ajuns la final.

Alex Velea este modelul și ajutorul cel mai mare al lui Philip

Însă, aparițiile la televizor și în mediul online l-au făcut pe tânăr să își descopere noi veleități, dar și să dea ochii cu oameni pe care i-a admirat de când se știe.

Așa se face că, după ce în urmă cu mai mulți ani, Philip și-a întâlnit idolul în persoana lui Alex Velea, vizibilitatea de care are parte de după show-ul de iubire l-a adus iar

în același loc cu artistul.

Moment în care, viitorul soț al Antoniei și-a adus aminte de el și i-a întins o mână de ajutor, așa cum face cu toți cei care îi dovedesc că au un gram de talent și sunt dispuși să muncească pentru visul lor.

Fapt ce face ca acum Philip Albu să fie parte din gașca de artiști condusă de Alex Velea, după ce a primit o serie de încurajări și îndrumări din partea acestuia.

Pentru toată susținerea, fostul concurent de la Kanal D spune că nu poate decât să îi mulțumească artistului, să îi fie recunoscător pe vecie, dar și să îl asigure că nu-l va dezamăgi niciodată.

Și asta pentru că fostul iubit al Bernei are un mare vis: să ajungă să fie copia fidelă a mentorului său, Alex Velea.

„Am intrat în Golden Boy, la Alex Velea. Eu îl admiram foarte mult de când eram mic. A fost o inspirație pentru mine. Îmi doream să fiu ca el, să mă port ca el, să vorbesc ca el, să cânt ca el.

El mi-a zis că sunt foarte talentat, să mă țin de treabă că am un viitor foarte frumos în față, m-a motivat cum nu m-a motivat nici tatăl meu, în primul și în primul rând.

Ne-am întâlnit în 2018, la un eveniment de culturism. Am făcut poză cu el, i-am zis că îmi place de el, el a reținut chestia asta și ne-am întâlnit la gala RXF, unde era cu Zanni, trebuia să se bată Zanni, și m-a văzut, și-a adus aminte el că am făcut poză în 2018 și mi-a zis să vin la el la studio. Să mă audă, să facem treabă. Și am mers la el și din prima a zis că-i place de mine, să mai merg la el că o să avem un viitor frumos, o echipă”, a spus Philip Albu, conform Cancan.