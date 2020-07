Cum i-a schimbat viața Nadia Comăneci lui Smiley. Secretul legăturii dintre cei doi

Nadia Comăneci, Zeița de la Montreal și una dintre persoanele-emblemă ale României, continuă să ofere emoții atunci când este întâlnită. Chiar dacă în fața ei se află tot o vedetă, cum este cazul lui Smiley, îndrăgitul solist.

Smiley a oferit detalii despre momentul care l-a emoționat cel mai puternic până în prezent. Prin intermediul Simonei Halep, Smiley a avut onoarea să o cunoască pe Nadia Comăneci. “Când m-am întâlnit cu Nadia Comăneci eram la un meci cu Simona Halep și, în boxa ei, era Nadia…”, a fost mesajul transmis de Smiley cu ajutorul rețelelor de socializare.

Surpriza pe care i-a făcut-o Nadia Comăneci

Smiley a continuat să ofere detalii despre întâlnirea cu Nadia Comăneci. Cântărețul a precizat că a rămas fără cuvinte după ce Nadia l-a abordat într-o maniera surprinzătoare. „Eu m-am așezat sfios, nu-mi venea să cred, iar ea a știut cine sunt și a vrut să facă o poză cu mine, să punem pe Twitter.

De-a lungul timpului m-am întâlnit cu o grămadă dintre oamenii pe care îi admiram când eram copil și pe care îi admir în continuare, evident. Am avut ocazia să cânt cu Alexandru Andrieș, Nicu Alifantis, cu Damian Drăghici, cu Mircea Baniciu.

Am cântat cu Holograf, cu Compact, adică am reușit să-mi îndeplinesc o grămadă de visuri care păreau nebunești, când eram mic. M-am cunoscut cu Ilie Năstase, care a și apărut într-un clip pe care l-am făcut noi. M-am întâlnit cu Nadia Comăneci”, a relatat, emoționat, Smiley.

Cine este Nadia Elena Comăneci

Nadia Elena Comăneci este unul dintre simbolurile sportului românesc. Supranumită Zeița de la Montreal, Nadia este o fostă gimnastă româncă, prima care a fost notată cu 10 la acest sport. Nadia Comăneci a adunat cinci medalii olimpice de aur, este multiplă campioană mondială și europeană.

În 1976, Nadia Elena Comăneci a luat la Jocurile Olimpice trei medalii de aur, una de argint și trei de bronz. Este și anul care i-a adus denumirea de Zeița de la Montreal.

Născută la 12 noiembrie 1961 la Onești, județul Bacău, Nadia a fost botezată de Gheorghe și Ștefania-Alexandra, părinții gimastei, după „Nadejda”, care înseamnă speranță. Nadejda a fost eroina unui film. Ce nu știu oamenii e că Nadia mai are un frate, mai mic, pe care îl cheamă Adrian. În 1996, Nadia s-a măritat cu Bart Conner, cei doi având și un băiețel, Paul Dylan.

Retrasă din gimnastică în 1984, Nadia Comăneci a fugit din România în 1989 și s-a refugiat în SUA, unde locuiește și în prezent. Fosta gimnastă stă în Norman, Oklahoma și derulează mai multe proiecte în domeniul gimnasticii, dar este foarte activă și în acțiunile caritabile, unde vine în sprijinul copiilor defavorizați din lume.

Cum a uimit Nadia Comăneci România și lumea întreagă

Bela Karoli este antrenorul care a descoperit-o pe Nadia, la doar 6 ani, chiar în Onești. Performanțele ei au fost observate imediat, la doar 10 ani Nadia Comăneci cîștigînd toate cele cinci medalii de aur ale Cupei României la copii. La 11 ani devenea, chiar de ziua ei, campioană absolută a țării.

În 1975, la numai 13 ani, Nadia Comăneci face senzație la Turneul Campioanelor de la Londra unde, pe podiumul de la Empire Pool, cucerește fără probleme trofeul competiției. În același an, Nadia Comăneci mai produce o surpriză pentru acele timpuri. Copilul venit din România se impune categoric la Campionatele Europene de la Skien (Norvegia), unde ia patru medalii de aur și una de argint. Astfel, devine cea mai tânără campioană continentală din istorie la individual compus.

În acelasi an, agenția de știri Associated Press a numit-o "Atleta Anului în România" care a anticipat, astfel, ce urma să vină. Adică anul 1976. La Montreal, Nadia Comăneci devine campioana olimpică absolută. Copilul venit din România era deja o vedetă în gimnastică, fiind supranumită "Zâna de la Montreal", a primit de cinci ori nota 10 și a câștigat trei medalii de aur la individual compus, bârnă și paralele, una de argint, cu echipa și bronz la sol.

În România, succesul său i-a adus distincția comunistă de "Erou al Muncii Socialiste", fiind cea mai tînără romîncă distinsă cu acest titlu.

Cum a plecat Nadia Comăneci din România

După ce antrenorii Bela şi Maria Karoly au părăsit ţara, în 1981, autorităţile au devenit suspicioase şi i-au interzis Nadiei să mai părăsească vreodată România. Însă in noiembrie 1989 a decis să fugă din ţară şi împreună cu alte şase gimnaste a trecut pe ascuns graniţa către Ungaria în toiul nopţii. În final a ajuns în Austria, unde a fost primită ca o campioană. De acolo, Nadia Comăneci a zburat în Statele Unite ale Americii, unde a fost primită cu extaz de autoritățile din SUA.

„În 1989 venise timpul să plec. Decizia a fost dificilă deoarece mi-a afectat familia. Am avut puţin timp de gândire, dar, sincer vă spun, mi-am urmat intuiţia. Altcineva a venit cu ideea, eu doar am acceptat. Am ajuns la graniţă, am fugit printr-o zonă interzisă şi, după ce am ajuns în Ungaria, am traversat graniţa în Austria. A fost periculos, dar nu aveam altă alegere… Nu am putut să le spun celor din familie că voi pleca. Am plecat având la mine doar hainele pe care le purtam în acea zi. Cu familia am luat legătura abia după Revoluţie“, declara Nadia, în 2012. A fost pentru prima oară când Nadia Comăneci a vorbit despre perioada care i-a schimbat viața și care a produs un șoc în era comunistă.