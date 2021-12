Cum i-au afectat jocurile de noroc viața lui Augustin Viziru? "Luam bani de la cămătari"

In articol:

Augustin Viziru a avut o copilărie frumoasă, plină de peripeții, însă în adolescență a făcut anumite alegeri care i-au golit buzunarele. Actorul a dezvăluit recent, în cadrul podcastului găzduit de Radu Țibulcă, că ajunsese la un moment dat să ia bani de la cămătari, din cauza dependenței pentru jocurile de noroc.

Augustin Viziru, un adolescent libertin

Augustin Viziru a recunoscut că nu a fost acel tipar de adolescent ascultător, care nu ieșea din cuvântul părinților, ci dimpotrivă. Bărbatul a povestit că prima oară când a intrat într-o sală de jocuri a fost la 12 ani, iar de atunci a tot continuat să meargă prin cazinouri, unde a ajuns să piardă sume foarte mari de bani: "Eu la 12 ani veneam la 3 dimineața acasă. Nu mă interesa, nu aveam nicio chestie. Nu aveam reguli sau chestii de genul ăsta, nu făceam parte din sistem. Tot timpul mi-a plăcut pe stradă, golăneala, ca să zic așa. Până la vreo 11 sau 12 ani am stat în Vitan și pe stradă aveam vecini care cunoșteau tot ce înseamnă lumea interlopă pe vremea aia. Mă lipeam de ei.

Aia a fost prima mea imagine când am ieșit în oraș. Am mers la Universitate, pe colț acolo era un club de biliard cu două mese. Când am intrat acolo, la o masă se juca biliard și cealaltă era plină cu bani. Era acoperită cu bani și eu am rămas șocat. Se juca pe foarte mulți bani. Asta se întâmpla în 1992 sau 1993, se juca pe dolari, mărci, lei. Ăsta a fost primul meu contact cu viața dubioasă, de stradă.", a povestit fratele lui Lucian Viziru, în cadrul podcastului amintit.

Totuși, Augustin a mărturisit că nu regretă nicio clipă experiențele prin care a trecut, căci s-a bucurat de viață și a făcut exact ce

și-a dorit:, a adăugat actorul, pentru sursa citată.

Augustin Viziru: "Luam bani de la cămătari"

Augustin Viziru a dezvăluit că pasiunea lui pentru jocurile de noroc a atins la un moment dat cote maxime, căci au fost dăți când a luat bani cu împrumut de la cămătari. De șase ani, însă, actorul a renunțat să mai intre în cazinouri, pentru că, spune el, și-a pierdut îndemânarea: "În momentul când începeam să pierd, începea adrenalina, ăla era drogul de care aveam eu nevoie. Senzația aia. Luam bani de la cămătari, îți dai seama. Dacă venea unul în cazinou și-mi zicea să iau un milion de euro să joc, luam. Fenomenul "cazinou", despre asta e vorba. Mi-au plăcut jocurile întotdeauna.

Dar de vreo cinci ani, șase, nu mai joc nimic, niciun joc. Pentru că nu mai pot să îl stăpânesc. Am învățat după atâția și atâția ani. Eu de ce jucam, de fapt, la cazinou? Pe mine nu mă încânta ideea de a câștiga. Câștigai, băgai câteva mii în buzunar, te duceai la club, te distrai, era o normalitate.", a încheiat Augustin Viziru, pentru aceeași sursă.

