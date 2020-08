In articol:

Vrăjitoarele din clanul Duduianu i-au blestemat pe mascați, cazul fiind relatat în presa anului 2007. „Temutii lideri ai clanului Duduianu care au terorizat Capitala, arestati saptamana trecuta, sunt sotii ori fiii unor vrajitoare celebre. Suparate ca le-au luat barbatii din batatura, femeile s-au pus pe vraji, i-au blestemat pe luptatorii DIAS si sunt convinse ca in cel mai scurt timp mafiotii vor fi liberi. Petrisor Duduianu, sau Cristofor, cum este cunoscut in lumea interlopa, este sotul vrajitoarei Diana. Originara din localitatea ialomiteana Lilieci, femeia se recomanda drept ”tamaduitoarea si prezicatoarea Diana, regina magiei albe”, titulatura pe care o afiseaza impozant, in fata vilei.”, a dezvăluit Libertatea. (vezi cum a intervenit Adrian Corduneanu în războiul dintre clanuri)

“Lui Cristofor ii urmeaza varul sau Craisor Reget, botezat Istronom. Acesta a luat-o de sotie pe „tamaduitoarea” Elvira Reget, cunoscuta si ea cu antecedente penale, dupa ce mai multe persoane credule s-au plans politistilor ca farmecele femeii nu au avut efectul promis, desi au platit acesteia sume considerabile. Nu s-a lasat mai prejos nici Amar, pe numele sau adevarat Ion Nicolae, un alt membru marcant al clanului Duduianu. Amar este fiul vrajitoarei Anica Nicolae, poreclita Cuisoara, si cumnat al clarvazatoarei Melania Curca. Vrajitoarele au recunoscut ca n-au presimtit iuresul declansat de oamenii legii, dar sustin ca s-au consultat si au ajuns la concluzia ca toate semnele sunt favorabile si ca barbatii familiei se vor intoarce curand acasa.”, s-a mai scris.

Vrăjitoarele din clanul Duduianu i-au blestemat pe mascați. Și fiica lui Emi Pian e clarvăzătoare

”Noi n-am prevazut nimic din tot ce s-a intamplat, dar stim sigur ca toti cei care au fost arestati se vor intoarce repede acasa”, ne-a declarat ”clarvazatoarea si tamaduitoarea” Melania Curca. Pe de alta parte, anchetatorii au spus amuzati ca nevestele Duduienilor ”le-au legat” blesteme ingrozitoare, care se refera la ei si la familiile lor. ”Ei pot sa spuna ce vor, legea e lege si le-am pus catusele cu ghiocul si cartile lor de tarot cu tot”, ne-au declarat autoritatile care instrumenteaza acest dosar.”, s-a mai relatat despre caz.

WOWbiz.ro a dezvăluit recent că Izabela, fiica cea mare a lui Emi Pian, este de profesie clarvăzătoare, vărjitoare și tămăduitoare, meserii cu care aceasta se recomandă pe pagina ei de socializare unde își oferă serviciile. Izabela Duduianu are o comunitate destul de importantă pe platformele de socializare, acolo unde urmăritorii îi solicită tot felul de sfaturi pentru rezolvarea unor probleme aparent fără rezolvare. Paradoxal, clarvăzătoarea Izabela nu a reușit să prezică incidentul în care tatăl ei și-a pierdut viața, pentru a-l sfătui pe acesta să rămâna acasă luni seara.

Vrăjitoarele din clanul Duduianu i-au blestemat pe mascați. Emi Pian a fost înjunghiat la o partidă de barbut

Izabela spune despre ea că este ”cea mai puternică, cunoscută și mediatizată vrăjitoare din Europa”. Printre ”harurile” pe care le deține se numără: ”prezicerea trecutului, prezentului și viitorului doar cu numele de botez și data nașterii”. De asemenea, fiica liderului clanului Duduianu obișnuiește să-și mai surprindă urmăritorii dezhinzând gratuit, online, cărțile de tarot. ”Atunci când simți că nu mai ai puterea de a merge mai departe, când vezi că toate îți merg pe dos, îți dorești mai mult pentru tine, pentru cei din jurul tău, simți că nu poți găsi rezolvare problemelor din viața ta, nu dispera. Răspunsul îl poate avea PREZICĂTOAREA IZABELA-MĂDĂLINA, Femeie ce a fost binecuvântată cu harul vizionării în cărțile de tarot, are puterea de a dezlega blesteme și farmece ce au fost legate, descântă de dragoste, de noroc, de sănătate, de spor și câștig, are puterea de a împreuna pe cei despărțiți, și multe altele. Contactați-mă cu maximă încredere”, se arată pe pagina de socializare a fiicei lui Emi Pian.

Scandalul morții lui liderului clanului Duduianu a zguduit puternic România și a destabilizat grupările interlope rivale, care doresc acum să răzbune moartea conducătorului lor. Emi Pian a fost ucis marți noapte în Capitală, de către Richard Emanuel Gheorghe, un tânăr de 26 de ani care aparține clanului rival Rinu. Richard Gheorghe, cunoscut sub pseudonimul Piticu, este principalul suspect în cazul morții lui Emi Pian, care a fost înjunghiat cu un cuțit de bucătărie, în urma unei altercații de la o partidă de barbut, care se disputa în sectorul 2 din Capitală. Bărbatul a fost arestat prevenit pentru 30 de zile, la decizia Tribunalului București, care deocamdată nu este definitivă. Cert este însă că acesta va sta în arest până la pronunțarea unei sentințe.