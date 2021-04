Cum i s-a schimbat viața Irinei Loghin după ce a leșinat pe scenă?! Decizia pe care a luat-o artista: "Au chemat imediat Salvarea..."

In articol:

Cum i s-a schimbat viața Irinei Loghin după ce a leșinat pe scenă?! Decizia pe care a luat-o intrepreta de muzică populară.

Irina Loghin, decizie radicală

Irina Loghin este una dintre cele mai apreciate interpete de muzică populară din țara noastră. A reușit să aducă zâmbetul pe chipul oamenilor, însă nu i-a fost întotdeauna ușor.

În urmă cu ceva ani, a suferit o intoxicație alimentară, după ce ar fi mâncat o friptură.

De atunci, artista a renunțat la carne și face tot posibilul să aibă un stil de viață cât mai sănătos. Totodată, încearcă să meargă cât mai multe pe jos.

”Eram la Sibiu, în turneu, alături de colegul meu, Benone Sinulescu. La restaurant, am comandat o friptură de vită, după care mi-a fost rău. Pur și simplu m-am prăbușit pe scenă. Țin minte că au chemat imediat Salvarea. Am făcut o intoxicație alimentară, altceva nu consumasem în ziua aceea și, de atunci, am zis ”Gata, nu mai mănânc deloc, niciun pic de carne!”. Sigur că m-am axat pe preparatele din pește. Și sarmalele le fac tot din carne de pește, iar, în rest, consum soia. Acest minunat aliment din care îmi fac lapte, brânză tofu, drob și chiar și maioneză de post, a mărturisit Irina Loghin, pentru impact.ro.

Totodată, Irina Loghin le mai recomandă oamenilor să adauge în alimentația lor sucuri din fructe și legume, pentru o viață cât mai sănătoasă.

”Eu beau dimineața tot felul de sucuri din fructe de pădure, pe care le amestec cu sfeclă roșie sau cu câte un morcov sau țelină. De ani de zile, am acest stil de viață, benefic organismului”, a mai declarat Irina Loghin.