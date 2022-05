Cum i s-a schimbat viața lui Dani Oțil de pe urma relației cu Mihaela Rădulescu: „Am început să apar peste tot, am primit un contract de imagine”

In articol:

În urmă cu mai mulți ani, Dani Oțil și Mihaela Rădulescu formau unul dintre cele mai controversate cupluri din lumea mondenă.

Despărțiți de o diferență de 9 ani, cei doi au dat uitării vârsta și s-au iubit cu patos, în văzul lumii, fără a le păsa de gura răutăcioșilor.

Mihaela Rădulescu, un real ajutor de imagine pentru Dani Oțil

Iubirea lor, însă, a ajuns la final, dar chiar și așa, cei doi au rămas în relații bune, comunicând și acum, când fiecare are o altă relație și este fericit alături de o altă persoană.

„Bineînțeles că există viață după Mihaela Rădulescu. Eu mai vorbesc cu ea, îi mulțumesc pentru viața mea sexuală din ultimii ani. Am iubit doar de două ori în viață. Am avut două relații, a câte șapte ani. Nu am făcut sex pe lângă. Spun rarisim. Eu și Mihaela ne sunăm de Crăciun. Iau cina cu fete doar dacă îmi dau cheia de la casă', declara, în urmă cu ceva timp, Dani Oțil.

Însă, pe lângă faptul că au rămas prieteni după ce iubirea a dispărut, acum, Dani Oțil recunoaște că a avut foarte mult de câștigat de pe

urma relației cu diva de la Monaco.

Mihaela Rădulescu are o carieră de zeci de ani în televiziune, iar pe vremea când se iubea cu matinalul, viața sa era foarte expusă, astfel că și colegul lui Răzvan Simion a ajuns imediat în vizorul tuturor.

Așa se face, spune actualul soț al Gabrielei Prisăcariu, că a crescut imediat pe scara popularității.

Fapt pentru care odată cu expunerea au început să vină și contractele de imagine.

Așa a ajuns Dani Oțil să obțină pentru un an o motocicletă de la un brand renumit, asta după ce a refuzat să conducă gratuit o mașină de lux, abia lansată. Decizia de a nu-și schimba mașina, deși el conducea un autoturism vechi, a fost luată din considerentul că, la acea vreme, era dator la bancă pentru garsoniera în care trăia, iar discrepanța dintre realitate și beneficiile celebrității era prea mare, subliniază el.

„Într-o zi, când am devenit mai celebru, și nu neapărat mulțumită mie, ci că eram într-o relație cu o doamnă mai în vârstă și atunci era wow, și care era mai celebră, evident, pentru că am început să apar mai peste tot, m-a chemat un domn foarte important. Am purtat o discuție despre cum ar trebui să fie un motociclist vechi, să promovez niște motoare. Am primit un contract de imagine, pentru 1 an de zile. Apoi mi-a zis că, pentru că am multă vizibilitate, dacă nu vreau să îmi dea o mașină. Au fost cei mai grei pași, am transpirat puțin rece. I-am zis că nu vreau mașina și el mi-a zis „Poftim?' I-am spus că am o garsonieră în rate, luată în franci elvețieni. Am plătit-o de 3 ori. Eu le zic oamenilor că mă cheamă la audit, nu am bani de impozite. Cum ar fi să mă vadă la semafor? În primă fază, omul a luat-o foarte rău, m-am gândit că nu o să îmi dea nici motocicleta. Până la urmă, mi-a scris că este o lecție de marketing, deși el voia expunere. Mi-a zis că aveam dreptate și că avea vedete pe lista de așteptare. Apoi mi-a zis să mă duc să iau motocicleta', a povestit Dani Oțil în podcastul Aproximativ discuții, cu Gojira.