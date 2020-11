Cum îi păcălesc samsarii pe oamenii pasionați de mașini? Declarațiile unui vânzător de autoturisme second hand: "Mai câștig și eu 2 lei..." VIDEO

Foarte multe persoane preferă să își cumpere mașini second-hand, însă riscurile sunt mult mai mari în momentul în care iei o astfel de decizie. Cei mai mulți nici nu știu ce cumpără, pentru că piața este suprasaturată și există persoane care se ocupă cu vânzarea de mașini și câștigă bani din asta. Este vorba doar despre o ruletă rusească, fie reușești să îți cumperi o mașină bună, fie achiziționezi una cu mari lipsuri, dar care arată perfect la exterior.

Samsarii de mașini, o nouă problemă pentru șoferi

Andy Popescu, un tânăr vloger, care postează mai tot timpul videloclipuri pe contul lui de Youtube în care verifică mașini second-hand, a postat un nou filmuleț. De data aceasta, el s-a întâlnit cu o persoană, care urma să îi vândă o mașină marca Range Rover. Însă, pe tot parcursul vizionării, bărbatul și-a dat seama că autoturismul a fost avariat, deși samsarul îi tot spunea faptul că mașina este impecabilă.

Totuși, minciunile au început să iasă la iveală, de la faptul că vânzătorul declara că are actele la zi, detalii legate de consum, kilometrii dați înapoi, prețul prea mic în comparație cu prețul mașinii regăsit pe piață la momentul actual și multe altele. Verificată pe o aplicație pentru mașini, Andy a descoperit faptul că mașina a fost grav avariată. În momentul în care țeparul a fost desconspirat, adevărul a fost spus chiar de către el. Mașina nu avea carte service și chiar fusese făcută praf, în urmă cu puțin timp.

"A fost impecabilă, de când am luat-o. E mașină ok! Am și eu prieteni, am și eu oameni.. Nu mai îmi vând nicio mașină.. Ce fac?! Ba frate, din asta trăiesc.. Ce să fac?! Ce combinație să fie? Că i-am schimbat o aripă.. De pe licitații, din Germania.. Le iei de la dezmembrări(piesele).. Am mecanici care mi le pun, le vopsește cum trebuie la cuptor, ce trebuie.. Sunt o groază de mașini din astea din Anglia care vin.. Am mecanici buni care se ocupă de chestia asta. Din ce vrei să trăiești, mă frate?! Mai câștig și eu 2 lei la ea, ce vrei să faci??!", a spus samsarul.