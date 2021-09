Cum îi vorbeau bărbații Ginei Pistol după ce a pozat în Playboy! „Făceau glume misogine și erau nesimțiți”

In articol:

Gina Pistol nu mai are nevoie de nicio introducere. Este una dintre cele mai cunoscute personalități publice de la noi, fiind una dintre cele mai apreciate și îndrăgite prezentatoare TV. Totodată, blondina se clasează cu succes în liga celor mai frumoase românce, având toate ingredientele unei apariții greu de trecut cu vederea.

Chipul angelic, formele voluptoase și trupul tras parcă prin inel, îi fac pe domni să înnebunească atunci când o au în aria vizuală, iar doamnelor și domnișoarelor le stârnește numai sentimente de invidie și gelozie.

Gina Pistol este imaginea multor branduri importante și de renume și are foarte mare grijă atunci când acceptă să se asocieze cu acestea. Nu este niciun secret faptul că în urmă cu ani buni, blondina s-a dezbrăcat de inhibiții, dar și de haine și a pozat pentru o revistă dedicată domnilor: Playboy. Iubita lui Smiley a făcut atunci furori îmbrăcată doar în costumul Evei și cu ruj roșu pe buze, iar imaginea ei a rămas bine întipărită pe retina domnilor. Doar că unii, atunci când o vedeau, nu se puteau abține de la comentarii care mai de care mai răutăcioase. Vedeta a povestit că pentru o perioadă a îndurat aceste remarci deranjante, însă toate până într-o zi, când s-a simțit îndeajuns de stăpână pe ea cât să nu mai tacă și să-i pună la punct pe acei, după cum chiar ea zice, „nesimțiți” care făceau tot felul de glume misogine la adresa ei.

Gina Pistol [Sursa foto: Instagram]

„Crescand fara tata si fiind o fetita draguta, frumoasa, barbati ma tratau...mai ales dupa ce am aparut in revistele alea... am auzit atatea glume proaste si cand am crescut eu si am inceput sa dau cu ei de pamant cand ceva nu-mi convenea, ca pot sa fiu si genul asta, cand intalneam barbati care faceau glume misogine si erau mai nesimtiti, dadeam cu ei de pamant.

Cand incepi sa ti strangi niste bani si incepi sa ai lucrurile tale, incepi sa devii mai mai sigur pe tine. Nu am suportat niciodata oamenii care te iau la misto doar pentru ca esti o fata draguta si ai bun simt”, a spus Gina Pistol în cadrul unui podcast.

Gina Pistol [Sursa foto: Instagram]

Gina Pistol nu a fost niciodată părăsită de vreun fost iubit

Prin viața Ginei Pistol au trecut mai mulți bărbați, însă niciuna dintre relațiile ei anterioare nu s-au concretizat în vreun fel. Vedeta se „laudă” că niciodată nu i-au fost dați papucii, ci ea a ales să-i părăsească pe toți foștii ei iubiți.

„Am fost iubita intr-un mod in care nu imi era mie bine si plecam. Oamenii spuneau de cele mai multe ori ca am fost lasata, dar eu am plecat de fapt. Nu ai cum sa lasi un om ca mine, fără sa fiu modesta, pentru ca sunt si mama, si iubita, si partenera, si tot. Nu am fost niciodata lasata eu”, a mai spus vedeta în același interviu.