Cum îl descrie Dacian Cioloș pe Dan Barna, în plină campanie pentru șefia USR PLUS. „Nu sunt mai bun decât el”

In articol:

Copreședintele Dacian Cioloș este invitatul săptămânii în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D. Politicianul a dezvăluit lucruri despre cariera sa și modul în care privește competiția internă din cadrul USR PLUS.

Dacian Cioloș, doar cuvinte de laudă despre Dan Barna

Membrii URS PLUS își aleg în aceste zile președintele formațiunii. După primul tur de alegeri desfășurate exclusiv în mediul online, Dacian Cioloș și Dan Barna se luptă pentru șefia partidului, după ce al treilea candidat, Irineu Darău, a fost eliminat din cursă.

Citeste si: Cine este soția lui Dacian Cioloș, Valerie Cioloș. Cei doi sunt căsătoriți de peste două decenii

Dacian Cioloș a câștigat primul tur al alegerilor din USR PLUS cu 46% din voturi, în timp ce Dan Barna a obținut 43,9%, iar Irineu Darău a obținut 10,1%. Votul s-a desfăşurat online prin intermediul unei platforme securizate. Pentru că niciunul dintre candidați nu a obținut 50%+1 va fi organizat al doilea tur de scrutin.

Citeste si: Vasilică Ceterașu și-a întrebat soția la TV cu câți bărbați s-a iubit înainte să fie cu el. Răspunsul Amaliei este surprinzător- bzi.ro

În emisiunea moderată de Denise Rifai, Dacian Cioloș a dezvăluit că relația pe care o are cu Dan Barna este una foarte bună, deși în prezent se află într-o competiție cu mize uriașe. El susține că nu se consideră mai bun decât contracanditatul său.

„Eu cred că suntem diferiți și complementari. Avem stiluri diferite, dar putem lucra împreună și am dovedit asta. Am făcut fuziunea, am trecut prin patru campanii electorale, ne aliniem în momente cheie pentru partid, cum e această criză politică. Nu știu dacă sunt eu mai puternic. Nu știu ce înseamnă să fii puternic în politică. Faptul că avem dezbateri și ne spunem opinia față de alegători este în regulă. Nu decid șefii de filiale și vom vedea ce decid oamenii. Nu mă consider neapărat mai bun decât Dan Barna sau el mai bun decât mine”, a spus Dacian Cioloș.

Citeste si: Valerie Cioloș-Villemin s-a reinventat! Soția lui Dacian Cioloș, moment artistic impresionant înainte de sărbători

Politicianul are doar cuvinte de laudă pentru Dan Barna, despre care spune că este determinat și un bun comunicator. „Eu am pretenția ca sunt un lider care încearcă să adune oamenii și cultivă colaborarea și înțelegerea. Ăsta e modul în care conduc și grupul Renew. Dan Barna are un stil percutant, foarte hotărât. Este determinat, apropiat și în contact facil cu oamenii. E un om ambițios, un om care merge înainte cu energie multă atunci când își pune în minte un anumit obiectiv. E un om care știe să asculte și cu care poți discuta și cu care poți să te aliniezi dacă aduci argumente”, mai spune Dacian Cioloș despre contracandidatul său la șefia USR PLUS.

Membrii USR PLUS își aleg noul preşedinte al partidului rezultat în urma fuziunii dintre USR şi PLUS. Rezultatul scrutinului online urmează să fie validat de Congresul USR PLUS care va avea loc în zilele de 2 şi 3 octombrie, la Romexpo, în Bucureşti.