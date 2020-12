Cum își descrie Ion Cristoiu perioada copilăriei și care este motivul pentru care a devenit ziarist “Eram sluga părinților!”

În ediția de aseară a emisiunii “40 de întrebări cu Denise Rifai”, difuzată la Kanal D, Ion Cristoiu a făcut o serie de dezvăluiri impresionante, despre perioada dificilă a copilăriei, carieră, dar și viața de familie.

În ediția de aseară a emisiunii “40 de întrebări cu Denise Rifai”, difuzată la Kanal D, Ion Cristoiu a făcut o serie de dezvăluiri impresionante, despre perioada dificilă a copilăriei, carieră, dar și viața de familie. Jurnalist, scriitor, analist politic și moderator TV, Ion Cristoiu s-a arătat într-o altă manieră, mai puțin cunoscută publicului și a vorbit, printre altele, în ediția de aseară a emisiunii moderate de Denise Rifai la Kanal D, care a fost motivul ce a stat la baza dorinței de a deveni ziarist.

“Mă puneau părinții să muncesc, nu ii ajutam. Orășenii spun că ajută la muncile câmpului. Nu, la țară, cel puțin, la mine, eram sluga părinților. Munceam pentru familie, deci nu ajutam. Am vrut să devin ziarist când mi-am dat seama că poți să devii vedetă dacă ești ziarist pentru că numele tău o să fie, nu neapărat, pe toate gardurile, dar poate fi undeva. Eu nu am vrut să devin ziarist, am vrut să devin vedetă. A fi ziarist era pentru mine un mijloc de a-mi vedea numele peste tot”, a spus Ion Cristoiu în emisiunea “40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Tot în emisiunea de aseară, Ion Cristoiu a făcut o serie de dezvăluiri și despre Elena Udrea. Jurnalistul a infirmat zvonurile potrivit cărora ar fi fost consilierul de taină al Elenei Udrea, însă a mărturisit că, după revenirea în țară a fostului politician, a sesizat o schimbare radicală în ceea ce o privește.

“Nu, Doamne ferește!(...) Eu nu sfătuiesc niciodată politicienii(…) Dacă mă întreabă un politician, eu răspund. Dacă citește ce am scris eu, e foarte bine, dar nu îl sun și îl atenționez că am scris despre el(…) De când a venit din Costa Rica, Elena Udrea este total schimbată față de mine și pot să fac și o dezvăluire; nu că m-ar fi deranjat, dar am sesizat că, spre deosebire de alți ani, nu mi-a trimis nici măcar un mesaj de ziua mea. Undeva, bănuiesc că are interdicție. O știu bine pe Elena Udrea… O înțeleg, poate că nu e bine să îl suni pe Cristoiu”, a povestit acesta.