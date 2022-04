Cum își educă Ilinca Vandici băiețelul de mic, ca să-și găsească mai târziu soția perfectă: „Copilul urmează tiparele părinților”

In articol:

Ilinca Vandici a fost invitata Oanei Radu și a lui Octav Guran în emisiunea online „Detectorul de minciuni”, de pe canulul de Youtube theXclusive, acolo unde prezentatoarea TV a făcut mai multe dezvăluiri picante.

Artista a vrut să afle de la vedeta de televiziune cum va fi pe viitor, când fiul ei va crește și va veni acasă cu prima lui iubită. Ba mai mult, ce va face Ilinca Vandici dacă va considera că tânăra nu este deloc potrivită pentru fiul ei?

Ilinca Vandici: „ El va face ceea ce are în casă sau cu ce e obișnuit și cu ce a crescut”

Ea spune că nu se va băga niciodată și nu-i va impune lui Zian să-și aleagă o fată pe care o vrea ea. Ba mai mult, prezentatoarea deja îl pregătește pe fiul ei pentru viață și pentru a-și lua singur propriile decizii și, de asemenea, ea este convinsă că Zian va copia exemplul pe care îl vede deja la ea și la soțul ei, Andrei.

„Încerc de acum să-l cresc astfel încât el să aibă o evoluție foarte sănătoasă, să fie sigur pe ceea ce își dorește. Copilul urmează întotdeauna tiparele părinților. El va face ceea ce are în casă sau cu ce e obișnuit și cu ce a crescut. Drept urmare, eu încerc să-i dau o educație sau să-l formez astfel încât el să poată lua deciziile în viață.

Foarte important, nici în ceea ce privește cariera pe care urmează să o aibă, nici în ceea ce privește viața lui personală, eu nu am ce să caut acolo. Copilul meu are și el personalitate, e și el cineva sau ce, e marioneta mea? Exclus, nu deaia l-am făcut.

Vreau să fie capabil să-și ia propriile decizii. Ok, dacă greșește... și eu greșesc și eu am greșit și el are dreptul să greșească. Nu vreau să iau eu decizii pentru el. Nu vreau săi spun: „Asta e bună, asta nu e bună”. În urma căror criterii? Ale mele? De ce trebuie să-i impun criteriile mele?”, a explicat Ilinca Vandici la emisiunea online „Detectorul de minciuni”

„ Genul ăsta nu mi-aș dori să aleagă Zian”

Vedeta de televiziune spune că se va conforma oricărui scenariu și va interveni doar când fiul ei îi va cere părerea. Totuși, ea a enumerat câteva dintre defectele pe care nu vrea să le vadă la o posibilă noră.

„Aș fi foarte drăguță, m-aș comporta frumos și l-aș lăsa pe el să tragă concluziile. Dacă el îmi va cere părerea sinceră, așa cum este și acum relația noastră, una sinceră și deschisă, atunci îi voi spune părerea mea.(...)

(n.r. ce femeie nu și-ar dori lângă Zian) Poate o femeie care să nu aibă nicio perspectivă, o femeie care să nu-l ajute să se ridice, care să nu fie harnică. Văd cât e lucrul asta de important între mine și Andrei. El mă susține pe mine mult, eu îl susțin pe el, ne ridicăm reciproc, ne ajutăm atunci când e cazul. Tragem amândoi în aceeași direcție. Mi se pare că dacă nu ai asta, nu ai nimic. Genul ăsta nu mi-aș dori să aleagă Zian”, i s-a confesat prezentatoarea TV Oanei Radu.